Věděli jste, že i Google má své certifikované počítače?

Nesou název Chromebook Plus a koupíte je i u nás

Čím se odlišují od klasických Chromebooků a stojí za to se po nich poohlédnout?

Společnost Microsoft jakožto vydavatel nejpoužívanějšího desktopového operačního systému na světě je poměrně známá snahou certifikovat některá zařízení s Windows pro určité účely. Naposledy Microsoft přišel s Copilot+ PC, u kterých hraje prim AI spolu s jasně definovaným hardwarem. Věděli jste ale, že s podobným konceptem v podobě Chromebook Plus počítačů přišel Google již minulý rok a před nedávnem těmto zařízením poskytl přístup k další plejádě AI funkcí? Pokud vás tedy zajímá, co je to Chromebook Plus a co nabídne oproti běžnému Chromebooku, pokračujte ve čtení.

Důvod první – solidní hardware

Není žádným tajemstvím, že ChromeOS je na hardware podstatně méně náročný než například Windows 11 – vždyť jeho aktuální verze běží i na Chromebooku z druhé ruky za pár stovek. Přesto je ale poměrně pochopitelné, že Google chce, aby Chromebooky Plus – jakožto výkladní skříň zařízení s Chrome OS – doručily uživatelům co nejlepší zážitek. Proto je v požadavcích na zařízení jako minimum uveden procesor Intel Core i3 12. generace nebo AMD Ryzen 3 7000. Operační paměť a úložiště pak musí mít kapacitu minimálně 8 GB, respektive 128 GB. Jistě, nejde o nijak oslnivé specifikace a dvojnásob by to platilo ve světě počítačů s Windows.

Jak jsem ale již zmínil, Chrome OS je poměrně nenáročný systém a navíc, při pohledu na nabídku Chromebooků velmi rychle zjistíte, že velká část jich nabízí opravdu skromný hardware, zejména co se použitého čipsetu týče a tak i minimální specifikace pro Chromebook Plus v rámci této platformy působí již jako nadstandardní výbava. Jen škoda, že Google zatím do programu nezahrnul zařízení postavená na ARM čipsetech.

Důvod druhý – integrace AI

S minimálními hardwarovými parametry souvisí také druhá výhoda, na kterou chce Google nalákat potenciální uživatele Chromebook Plus zařízení. A nejde o nic jiného, než dnes velmi často skloňovanou AI. Zda Google AI dokáže o své užitečnosti přesvědčit však pochopitelně záleží na každém uživateli. V případě Chromebook Plus musím vypíchnout zejména funkce jako „Help me write„. Ta, jak již název napovídá, pomáhá uživateli zpracovat text. Ať už jde o internetové články, nebo úpravu uživatelem napsaného textu. Podobně jako řada dalších AI funkcí založených na pochopení textu má však slabinu v podobě omezené lokalizace. V češtině si tak tohoto pomocníka neužijete.

Další, na AI založenou, vychytávkou je takzvaný „Magický editor„, se kterým jste se mohli již setkat i v aplikaci Google Fotky na smartphonech s Androidem. Jedná se o editor fotografií, pomocí kterého můžete snadno přesouvat, zvětšovat či zmešovat objekty na snímcích. Umělou inteligenci pak Google zapojuje i při videohovorech, kdy se stará o rozostření pozadí, řízení jasu či třeba čistotu obrazu spolu s redukcí šumu. Poslední AI funkcí jsou pak generativní tapety vytvořené na základě textového vstupu od uživatele. V neposlední řadě se vás pak Google pokusí nalákat na své služby a k Chromebooku Plus tak dostanete zdarma na rok prémiové předplatné obsahující přístup ke AI Gemini Advanced spolu s jeho integrací do Google Dokumentů a 2TB cloudového úložiště.

Důvod třetí – kvalitnější obraz

Součástí balíčku požadavků pro získání nálepky Chromebook Plus jsou i specifikace obrazovky a webkamery. V tomto případě tedy není nikde dáno, že pokud nebudete mít Chromebook Plus, tak nedostanete kvalitní obraz, podobně jako v případě hardwaru, i zde řada výrobců u nejlevnějších Chromebooků značně šetří a tak je přinejmenším fajn vědět, že pokud sáhnete po modelu s označením Plus, dostanete přinejmenším FullHD IPS panel a 1080p webkameru. Požadavek na webkameru ostatně jde ruku v ruce s dostupnými AI vylepšeními obrazu z ní.

Důvod čtvrtý – výdrž baterie

Jedním z důvodů, proč Google s certifikací Chromebook Plus přišel je snaha o to, co nejvíce zpřehlednit nabídku a usnadnit výběr potenciálním novým majitelům. Široká a diverzifikovaná nabídka hardwaru je sice na jednu stranu fajn pro ty, co vědí co chtějí a vyznají se v ní, na stranu druhou těm, co se v ní nevyznají přidělá spíš vrásky na čele. Díky přídomku „Plus“ tak v podstatě stačí, aby si uživatel vybral design a velikost svého nového Chromebooku a měl by mít jistotu, že dostane použitelný stroj splňující řadu minimálních požadavků důležitých nejen pro pracovní použití – tedy alespoň z pohledu Googlu. Naštěstí, Google klade důraz i na mobilitu a tím pádem i výdrž baterie a tak musí mít každý Chromebook Plus výrobcem deklarovanou výdrž alespoň 10 hodin na jedno nabití.

Dokázal by vás Chromebook Plus přesvědčit ke koupi?