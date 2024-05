Na trh přicházejí první notebooky s ARM čipsety od Qualcommu

Nové počítače mají giganti jako Microsoft, Samsung, Dell, Lenovo či Asus

V tomto článku si povíme, proč se včerejšek dost pravděpodobně zapíše do historie

Windows laptopy dlouhodobě ovládaly trhy díky své flexibilitě, širokém výběru v různých cenových kategoriích a samozřejmě také faktem, že redmondský operační systém je suverénně tím nejpoužívanějším na světě. S příchodem ARM architektury, která se osvědčila v mobilních zařízeních, se však začíná rýsovat nová éra. Tento přechod urychlil Apple se svými čipy M1 a nyní se do této oblasti více zapojují i výrobci Windows laptopů, v čele s Microsoftem a jeho novými Surface zařízeními vybavenými čipy Snapdragon X. V následujícím textu se podíváme nejen na ně, ale také konkurenci a zamyslíme se nad tím, jaké benefity ARM čipy nabídnou a s čím se budou muset nejen výrobci, ale hlavně Microsoft vypořádat.

Nové Surface laptopy od Microsoftu

Microsoft Surface Laptop je odpovědí na MacBook Air

Nový Microsoft Surface Laptop je určený pro mainstream, přesto má přímo pohádkovou výbavu. Je vybaven čipy Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus, které přináší nejen vysoký výkon, ale také výrazně lepší energetickou efektivitu ve srovnání s tradičními procesory od Intelu a AMD.

Americká firma uvádí až 22hodinovou výdrž při přehrávání videa, což je vynikající hodnota. Apple u svých MacBooků Air s M3 čipem hovoří o 18hodinové výdrži. Že bychom se hned na první pokus dočkali ještě lepší baterie než u Applu? To by byl spektakulární výsledek a pořádná rána všem, kteří se dodnes právě výdrží jablečných počítačů oháněli. Není s podivem, že oproti předchozí generaci Surface Laptop 5, bychom si měli polepšit v hrubém výkonu a to až o 80 %.

Meet the new Microsoft Surface Laptop

Kromě toho Microsoft vybavil své nové notebooky haptickým vícedotykovým trackpadem. Současně zvládnou napájet dva 3K monitory, zatímco displej může zůstat rozsvícený, na rozdíl od současného MacBooku Air.

Surface Laptop (7. generace) má 13,8palcový nebo 15palcový displej, v obou případech se jedná o IPS se svítivostí 600 nitů a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Nabízí až 32 GB RAM a 1TB SSD úložiště, na českém e-shopu jsou zatím k předobjednání jen 16GB varianty za následující ceny:

Velikost Model Procesor RAM Úložiště Cena (Kč) 13.8″ Surface Laptop 7 Snapdragon X Plus 16 GB 256 GB 30 399 Surface Laptop 7 Snapdragon X Plus 16 GB 512 GB 36 599 Surface Laptop 7 Snapdragon X Elite 16 GB 512 GB 41 599 15″ Surface Laptop 7 (platinová) Snapdragon X Elite 16 GB 256 GB 39 299 Surface Laptop 7 (černá) Snapdragon X Elite 16 GB 512 GB 45 299 Surface Laptop 7 (černá) Snapdragon X Elite 16 GB 1 TB 51 299

Pokud zvládne Microsoft dobře zacílit marketing, mohl by s těmito stroji potenciálně ohrozit prodeje MacBooků Air. Existuje řada uživatelů, která používá Android v kombinaci s počítačem od Applu právě kvůli výdrži jablečného stroje. Laptop z dílen redmondského korporátu, by jim mohl nabídnout operační systém na nějž jsou leta zvyklí, macOS jim nevyhovuje, navíc dostanou lepší porci výkonu a pravděpodobně i dvojnásobnou kapacitu RAM. Airy se totiž nejvíce prodávají v základní verzi s 8 GB, tu si Microsoft ani nedovolil nabízet. Snad jen škoda, že firma spotřebitelům nenabídla 5G variantu. Ta bude později v tomto roce k dostání u nového Surface Pro 11. A když už jsme u něj…

Surface Pro 11

Tento model nabízí flexibilitu tabletu a notebooku v jednom zařízení, jak jsme u řady Pro zvyklí. S volitelným 120 Hz OLED displejem (k objednání bude i verze s LCD), vždy s rozlišením 2 880 x 1920 pixelů a možností volby mezi čipy Snapdragon X Plus a Snapdragon X Elite, se snaží zaujmout široké spektrum uživatelů a kreativních tvůrců. Samotné zařízení je bez příslušenství extra lehké, váží pouhých 895 gramů. Výdrž baterie je však výrazně horší než u Surface Laptopu. Microsoft uvádí až 14 hodin při přehrávání videa, což je ale stále velmi solidní hodnota.

Meet the new Microsoft Surface Pro

Produkt Typ displeje Procesor RAM Úložiště Cena (Kč) Surface Pro 11 LCD Snapdragon X Plus 16 GB 256 GB 30 399 Surface Pro 11 LCD Snapdragon X Plus 16 GB 512 GB 36 599 Surface Pro 11 OLED Snapdragon X Elite 16 GB 512 GB 45 199 Surface Pro 11 OLED Snapdragon X Elite 16 GB 1 TB 50 199

Jak už bývá u Surface Pro zvykem, k nákupu bohužel nedostanete zdarma příslušenství. Za klávesnici Surface Pro Flex zaplatíte v Česku 11 599 Kč, kombo s perem Slim Pen vychází na 14 999 Kč.

Microsoft Copilot+PC

Kromě nových laptopů nám Microsoft odhalil také novou certifikaci, již budou moci získat i výrobci třetích stran — Copilot+ PC. Tou samozřejmě disponují i dva výše představené stroje. Tato iniciativa má za cíl zvýraznit notebooky s Windows, které jsou vybaveny vestavěným hardwarem (čipem) pro umělou inteligenci a budou tak podporovat AI vychytávky v celém operačním systému. Zaručena u nich bude ale také skvělá výdrž a vysoký výkon.

Microsoft slibuje, že počítače certifikované Copilot Plus PC budou o 58 % rychlejší než MacBook Air s procesorem M3 a vydrží „celý den“ na jedno nabití. Aby notebooky splňovaly certifikaci, budou muset splňovat určité požadavky na specifikace. V současnosti je to 16 GB RAM a 256GB SSD disk. V neposlední řadě to bude i neuronový čip o výkonu minimálně 40 TOPS, který musí být součástí notebooku.

Těšit se můžeme na několik až revolučních funkcí, mezi které patří například „Recall“, která s pomocí AI vytvoří prohledávatelnou „fotografickou paměť“ všeho, co jste na počítači dělali a viděli. A to může být opravdu velké. Představte si, že jednoduše zadáte počítači příkaz, aby našel fotografii dětí, kterou jste manželce posílali před měsícem.

Introducing Copilot+ PCs

Na noteboocích bude k dispozici více než 40 modelů umělé inteligence, které budou pohánět tyto i další funkce. Integrovaný asistent AI společnosti Microsoft, Copilot, získá také podporu modelu GPT-4o od OpenAI.

Podle Microsoftu se do vývoje Copilot Plus PC zapojí všichni hlavní partneři jako Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer a Asus. Důležité je, že tato technologie nebude exkluzivní pouze pro procesory ARM, časem bude k dispozici i na noteboocích s procesory Intel a AMD.

Kromě Microsoftu se k ARM revoluci připojili i další: Asus, Dell, Samsung a Lenovo

Asus Vivobook S 15 OLED

Vivobook S 15 se Snapdragonem X Elite se pyšní elegantním stříbrným šasi, které je o něco tenčí než u předchozích modelů. Váha notebooku je pouhých 1,42 kg a s výškou 14,7 mm je ideální pro časté cestování. O pohodlí při psaní se stará podsvícená RGB klávesnice a 15,6palcový OLED displej s rozlišením 2,8K a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej disponuje úzkými rámečky, čímž dosahuje skvělého poměru obrazovky k tělu 89 %. Panel OLED pokrývá 100 % barevného gamutu DCI-P3 a je kalibrovaný z výroby s průměrnou hodnotou DeltaE <1, takže se hodí i pro profesionály.

ASUS Vivobook S 15 (S5507); Copilot+ PC #Copilot #Qualcomm #AIPC | 2024

Výdrž baterie je dalším trumfem Vivobooku S 15. Díky integrované 70Wh baterii vydrží notebook až 18 hodin přehrávání videa na jedno nabití. Nechybí ani bohatá konektivita zahrnující 2x USB 4.0, 2x USB-A, HDMI 2.1, stereo jack a čtečku microSD karet. O kvalitní zvuk se stará audiosystém s certifikací Harman Kardon.

Qualcomm Snapdragon X Elite je doplněn až 32 GB LPDDR5 RAM a 1TB PCIe-4.0 SSD . Pro bezdrátové připojení slouží systém FastConnect 7800 od Qualcommu, který podporuje Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7.

K dispozici je rovněž IR kamera AiSense s vylepšenými funkcemi detekce přítomnosti, jako je automatické ztmavení obrazovky, když se na ni nedíváte, nebo automatické zamykání notebooku, když se od něj vzdálíte

Asus Vivobook S 15 s procesorem Snapdragon X Elite bude k dispozici v České republice a to za cenu 35 990 Kč.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Srdcem ThinkPadu T14s Gen 6 jerovněž procesor Snapdragon X Elite, který zahrnuje 12jádrový procesor Qualcomm Oryon, integrovanou grafiku Adreno a dedikovanou neuronovou procesorovou jednotku (NPU) Qualcomm Hexagon. Tato kombinace přináší skvělý výkon a zároveň zajišťuje nízkou spotřebu energie, stejně jako je tomu u ostatních včera představených laptopů.

Hands On: Lenovo Embraces Snapdragon X Elite CPU in New Yoga, ThinkPad AI PC

ThinkPad T14s Gen 6 se pyšní 14palcovým displejem s volitelným rozlišením až 2,8K OLED, technologií Dolby Vision, HDR True Black 500 a 100% pokrytím DCI-P3. Notebook je uložen v tenkém a lehkém šasi, které splňuje standardy odolnosti MIL-STD-810H. Dále je vybaven širokou škálou portů, včetně dvou USB Type-A 5 Gbps, dvou USB4 40 Gbps, HDMI 2.1 a audio jacku. Pro bezdrátové připojení je k dispozici WiFi 7 a Bluetooth 5.3. O bezpečnost se stará čip dTPM, čtečka otisků prstů integrovaná do tlačítka napájení a technologie Secured-Core PC.

Českou cenu prozatím neznáme, avšak základ vychází v USA na 1 699 dolarů, tedy asi 38 700 korun bez daně. K dostání bude od června 2024.

Lenovo Yoga Slim 7x (Gen 9)

Yoga Slim 7x 14 Gen 9 se chlubí 14palcovým dotykovým OLED panelem s rozlišením 3K (2 944 x 1 840), obnovovací frekvencí 90 Hz, poměrem stran 16:10 a špičkovým jasem 1 000 nitů. 100% pokrytí barevného gamutu sRGB zaručuje živé a věrné zobrazení. Pro videohovory a zabezpečení slouží 1080p IR kamera s fyzickou krytkou.

Srdcem Yogy Slim 7x 14 Gen 9 je rovněž procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, o kterém Lenovo bohužel neprozradilo bližší specifikace, takže je klidně možné, že půjde o horší verzi než tu, která tiká v ThinkPadu. Notebook disponuje třemi porty USB Type-C 40 Gbps, 3,5mm jackem pro sluchátka a podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3.

Lenovo slibuje „vícedenní“ výdrž baterie díky 70Wh akumulátoru, ale na reálné testy si budeme muset stejně jako u ostatních počítačů, ještě počkat. Notebook je vyroben z odolných materiálů a rovněž splňuje armádní normy MIL-STD 810H. S hmotností pouhých 1,28 kga tloušťkou 15 mm se jedná o velice kompaktní stroj ideální na cesty.

Cena začíná na 1 199 USD (asi 27 300 korun bez daně) a dostupnost je také naplánována na červen 2024.

Dell XPS 13 (9345)

Po úspěchu XPS 13 (9340) s procesory Intel Meteor Lake přichází Dell s variantou poháněnou ARM architekturou – XPS 13 (9345). Novinka se tak řadí mezi rostoucí počet notebooků s čipy Snapdragon X1Elite a X Plus od Qualcommu.

Kromě přechodu na ARM čip přináší XPS 13 9345 jen drobné změny. Najdeme zde 2 porty USB 4 (s DisplayPort 2.1 a napájením) oproti Thunderbolt 4 u předchůdce. Bezdrátové připojení zajišťuje Wi-Fi 7 s Bluetooth 5.4. Zvukový systém Dolby Atmos se čtyřmi reproduktory je vyladěn technologií Qualcomm Fluence.

Design šasi z hliníku a Gorilla Glass 3 na opěrce rukou zůstává nezměněn. Stejně tak i možnosti displejů: FHD+ 120Hz, QHD+ 120Hz dotykový a 3K (2880 x 1800) OLED 60Hz dotykový. OLED displej má navíc ochranu Gorilla Glass Victus.

Paměť a úložiště lze rozšířit až na 64 GB LPDDR5x a 4 TB. Baterie o kapacitě 55 Wh a 60W napájecí adaptér zůstávají beze změny. Dell slibuje celodenní výdrž baterie.

Dell XPS 13 9345 je dostupný v barvách Graphite a Platinum za ceny od 1 299 USD (29 500 korun bez daně). České ceny ani v tomto případě nejsou k dispozici.

Dell Inspiron 14 a 14 Plus (7441)

Mimo prémiový XPS, bude Dell nabízet i cenově dostupnější Inspiron 14 a Inspiron 14 Plus 7441, které pohání procesory Qualcomm Snapdragon X Plus.

Inspiron 14 Plus 7441 se pyšní 14palcovým dotykovým displejem IPS s rozlišením QHD+ (2560 x 1600) Dolby Vision a jasem 400 nitů. K procesoru Snapdragon X1 Plus se přidává 16 GB LPDDR5X RAM a 512 GB/1 TB NVMe SSD.

Nový Dell Inspiron 14 Plus 7441 je k dispozici od 1 099 USD (asi 25 000 korun bez daně) s dostupností koncem tohoto roku.

Samsung Galaxy Book 4 Edge

Také Samsung rozšiřuje svou řadu notebooků Galaxy Book 4 o modely Edge (14) a Edge Pro (16), které se odlišují od svých kolegů s procesory Intel použitím čipů Snapdragon X. Notebooky jsou dostupné ve třech konfiguracích s 14palcovou a 16palcovou úhlopříčkou.

Hlavním tahákem Edge je integrovaný Snapdragon X Elite, dostupný ve dvou variantách: 3,4 GHz a 3,8 GHz. Základní model s menším čipem a 14palcovou obrazovkou startuje na 1 349 dolarech (asi 30 700 korun bez daně), 16palcová varianta s Plus čipem se prodává za 1 449 dolarů (asi 33 000 korun bez daně). Všechny modely sdílí 16 GB RAM a 512GB úložiště.

Galaxy Book4 Edge: Unveiling | Samsung

Společným jmenovatelem je dotykový Dynamic AMOLED 2X displej s 3K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR. Samozřejmostí je dvojice USB 4.0 (Thunderbolt 3), HDMI 2.1 a audio jack, z konektivity stojí za zmínku Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.

Menší varianta dostala 61,8Wh baterii, menší pak 55,9Wh, na reálnou výdrž si budeme muset počkat, stejně jako na případnou českou dostupnost. Na ní nás Samsung nepřímo několikrát lákal, ale české zastoupení ji dosud nepotvrdilo.



Výhody a nevýhody ARM čipů

Přechod na ARM architekturu přináší několik klíčových výhod, které mohou zásadně ovlivnit budoucnost přenosných počítačů. Mezi ty hlavní patří z mého pohledu energetická účinnost. Všechny výše uvedené laptopy by měly disponovat výrazně lepší výdrží baterie než jejich x86 varianty s procesory od Intelu a AMD. A to je v dnešní době naprosto klíčové. Další velmi důležitým aspektem je absence ventilátorů u některých modelů. I přes vysoký výkon budou tedy počítače naprosto tiché a zároveň budou produkovat mnohem méně tepla. Jsem však sám zvědavý na to, jak to bude s kompatibilitou aplikací a nabídkou profesionálního softwaru.

Non-native Davinci Resolve 18.6 running on Snapdragon X Elite reference system vs. X86 laptop

Vše ale vypadá poměrně slibně. Microsoft společně s Qualcommem a dalšími jistě dlouho před včerejším velkým dnem lobovali u vývojářů a hromady aplikací se dočkáme v dohledné době. Nativní podporu ARM dostanou oblíbené nástroje jako například DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, GIMP, Spotify, Netflix, Zoom, Google Chrome či Firefox. Otázkou zůstávají herní tituly, avšak Qualcomm se nechal slyšet, že většina Windows her bude fungovat i s jejich Snapdragony.

Hlavní výhody:

Energetická účinnost

Tichý chod a menší zahřívání

Vysoký výkon

Hlavní otazník:

Kompatibilita aplikací

