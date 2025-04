Nothing útočí na střední třídu! Nový CMF Phone 2 Pro nabízí teleobjektiv a modulární design za 6 290 Kč

Britská značka CMF by Nothing dnes oficiálně představila svůj druhý smartphone a rovnou tři nová sluchátka. Pro ty, kteří značku neznají, jde o dceřinou společnost firmy Nothing, která se zaměřuje na dostupnější produkty se zajímavým designem a dobrou výbavou. Nástupce loňského CMF Phone 1 se posunul o pořádný kus dopředu – přidává prémiové funkce, plnohodnotný teleobjektiv a vylepšenou konstrukci, přičemž drží cenu na velice příznivé úrovni.

Nejtenčí tělo a modulární design s ocelovými šrouby

CMF Phone 2 Pro se může pochlubit tím, že je vůbec nejtenčím telefonem, jaký kdy značka Nothing vyrobila. S tloušťkou pouhých 7,8 mm a hmotností 185 gramů je o 5 % tenčí než původní CMF Phone 1. Tělo telefonu dostalo elegantní zpracování, přičemž fotoaparát je obklopen hliníkovým rámečkem a celá konstrukce je doplněna šrouby z nerezové oceli, které nejenom dobře vypadají, ale také umožňují modulární přístup.

Telefon je k dispozici ve čtyřech barevných variantách: bílá, černá, oranžová a světle zelená. Zatímco černá a světle zelená varianta nabízí záda napodobující strukturu matného skla (jak můžete vidět na fotografiích), bílá verze je zpracována s pískovcovou úpravou. Nejvýraznější je zřejmě oranžová, která má kovová záda a mohli jsme ji vidět už loni u první generace.

Kromě estetiky se výrobce zaměřil i na praktičnost – telefon dosahuje odolnosti IP54, což je zlepšení oproti IP52 u předchozího modelu. To znamená, že je chráněn proti prachu a stříkající vodě z jakéhokoliv úhlu, přesto však neodolá plnému ponoření.

Fotografický systém se čtyřmi objektivy včetně teleobjektivu

Jednou z největších předností novinky je z mého pohledu jednoznačně fotoaparát, který je na telefon v této cenové kategorii opravdu nadstandardní. CMF Phone 2 Pro nabízí hlavní 50Mpx snímač, který je největší ve své třídě a zachytí o 64 % více světla než předchůdce. Telefon je vybaven také 50Mpx teleobjektivem s dvojnásobným optickým zoomem a možností digitálního přiblížení až 20×, což je v této cenové kategorii naprostý unikát. Sestavu doplňuje 8Mpx širokoúhlý fotoaparát a přední 16Mpx selfie kamera.

Výkon a baterie na dva dny

Pod kapotou telefonu najdeme procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G s osmi jádry a taktovací frekvencí až 2,5 GHz. Oproti čipsetu v předchozím modelu nabízí o 10 % vyšší výkon pro běžné úlohy a o 5 % lepší grafický výkon. Procesor je vyroben 4nm technologií TSMC a obecně patří mezi lepší průměr své třídy.

Baterie telefonu má kapacitu 5000 mAh, což podle výrobce zajistí až dva dny provozu na jedno nabití a o hodinu více aktivního používání v porovnání s předchůdcem, avšak zde bude pochopitelně záležet na tom, jak moc budete telefon používat. Podporováno je 33W rychlé nabíjení a telefon umožňuje také reverzní nabíjení kabelem, bezdrátové dobíjení pak chybí.

Kvalitní displej s jasem až 3000 nitů

CMF Phone 2 Pro disponuje 6,77palcovým AMOLED displejem s rozlišením FHD+ a adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Vrcholnou vlastností displeje je vysoký jas, který v maximu dosahuje až 3000 nitů – což je o 50 % více než u CMF Phone 1. Displej má také vzorkovací frekvenci dotyku 1000 Hz, což je 316% zlepšení oproti předchůdci.

Modulární příslušenství a NFC

CMF Phone 2 Pro si zachovává modulární přístup díky třem novým doplňkům – univerzálnímu krytu, výměnným objektivům (rybí oko nebo makro) a peněžence kombinované se stojánkem. Vítaným vylepšením je také přítomnost NFC, což umožňuje bezkontaktní platby.

Nová sluchátka s personalizovaným zvukem

Společně s telefonem představila společnost CMF také tři nové modely bezdrátových sluchátek, přičemž každý z nich cílí na jinou cenovou kategorii.

CMF Buds 2 jsou všestranným společníkem pro každodenní použití s funkcemi jako Dirac Opteo™, 48dB hybridní aktivní potlačení hluku (ANC) a prostorovým Spatial Audio efektem.

CMF Buds 2 Plus jsou určeny pro náročnější uživatele. Nabízejí technologii Hi-Res LDAC pro zvuk ve vysokém rozlišení a plné přizpůsobení ekvalizéru pro personalizovaný zvukový profil.

Nejzákladnější model CMF Buds 2a poskytuje kvalitní zvuk v lehké konstrukci s 42dB ANC, 12mm měničem s biologických vláken a důrazem na hluboké basy.

Ceny a dostupnost

Předobjednávky všech představených produktů začínají již dnes a samotný prodej odstartuje 6. května. CMF Phone 2 Pro je k dispozici ve dvou paměťových verzích:

8+128 GB za 6 299 Kč / 249 EUR

8+256 GB za 6 999 Kč / 279 EUR

V české oficiální distribuci bude prozatím k dispozici pouze varianta 8+128 GB v bílé a černé barvě. Ostatní barvy a verze s větším úložištěm lze zakoupit na oficiálním webu nothing.tech.

Pro telefon je k dispozici také příslušenství, které lze prozatím koupit pouze na oficiálním webu:

Univerzální kryt za 25 EUR

Vyměnitelné objektivy (rybí oko a makro) za 35 EUR

Peněženka kombinovaná se stojánkem za 35 EUR

Bundle 1 (kryt + peněženka se stojánkem) za 45 EUR

Bundle 2 (kryt + vyměnitelné objektivy) za 45 EUR

Cena sluchátek je následující:

CMF Buds 2: 1 299 Kč / 49 EUR

CMF Buds 2 Plus: 1 499 Kč / 59 EUR

CMF Buds 2a: 39 EUR (pouze na nothing.tech)

Co říkáte na novou generaci produktů CMF by Nothing?

Zdroj: vlastní, tisková zpráva