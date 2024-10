Funkce Circle to Search se dostane na další zařízení. Která to jsou?

Circle to Search je jedna z nejzajímavějších AI funkcí, které se letos objevily

Dlouho byla dostupná exkluzivně pro poslední řady zařízení Samsung a Google

Nyní má seznam podporovaných zařízení více než 100 položek

Funkce Circle to Search je jednou z nejzajímavějších, které byly letos představeny. Jedná se sice jen vylepšené ovládání aplikace Lens, ale je to natolik pohodlné, že si ji vyzkoušel snad každý. Navíc se učí stále nové věci, například lze pomocí Circle to Search překládat texty na obrazovce. Opět to není nic, co by už neumělo Google Lens, ale tohle je mnohem pohodlnější!

Funkce Circle to Search byla dlouho k dispozici pouze pro řadu Samsung Galaxy S24 a telefony Google Pixel. Nedávno se ale ledy prolomily a funkce se začala objevoval na stále více zařízeních. Seznam zařízení Android, která podporují Circle to Search, je poměrně rozsáhlý a postupem času se bude jen rozrůstat. Níže naleznete seznam zařízení, která je na tuto funkci připravena. Slovem “připraveno” se myslí, že zařízení nejen používá správnou verzi softwaru, ale také deklaruje podporu pro Circle to Search.

Výsledek funkce Circle to search

K sestavení tohoto seznamu byla použita veřejně dostupná databázi, kterou společnost Google poskytla vývojářům aplikací. Jediný způsob, jak s jistotou zjistit, zda vaše konkrétní zařízení podporuje Circle to Search, je vyzkoušet to. Proč? Jak uvádí server Android Authority, pro použití Circle to Search je potřeba aktualizovaný Android 14. Dokonce ani původní verze nestačí, protože ta neobsahovala kód nutný pro odchycení dlouhého stisknutí domovského tlačítka. A nyní slíbený seznam: Google

HONOR

Motorola

Samsung

TECNO

Xiaomi Google Google Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 6a Pixel 7 Pixel 7 Pro Pixel 7a Pixel 8 Pixel 8 Pro Pixel 8a Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold Pixel Fold Pixel Tablet HONOR HONOR HONOR 200 HONOR 200 Pro HONOR Magic V3 Motorola Motorola Motorola Edge 50 Ultra Motorola Razr Samsung Samsung Galaxy A04 Galaxy A05s Galaxy A06 Galaxy A13 Galaxy A14 5G Galaxy A23 Galaxy A23 5G Galaxy A34 5G Galaxy A35 5G Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A52s 5G Galaxy A54 5G Galaxy A55 5G Galaxy A72 Galaxy A73 5G Galaxy Buddy 2 Galaxy M35 5G Galaxy Jump 3 Galaxy Quantum 2 Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Galaxy S21 FE Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 FE Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy Tab A7 Lite Galaxy Tab A8 Galaxy Tab A9 Galaxy Tab A9+ Galaxy Tab A9+ 5G Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Galaxy Tab Active 5 Galaxy Tab Active 5 5G Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 FE Galaxy Tab S7 FE 5G Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8 5G Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8+ 5G Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 Ultra 5G Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9 5G Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9+ 5G Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9 Ultra 5G Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE 5G Galaxy Tab S9 FE+ Galaxy Tab S9 FE+ 5G Galaxy Tab S10 Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab S10+ 5G Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 5G Galaxy XCover 6 Pro Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Fold 6 TECNO Motorola TECNO PHANTOM V Flip 2 5G TECNO PHANTOM V Fold 2 5G Xiaomi HONOR Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi MIX Flip

Pokud se vaše zařízení v seznamu nenachází, nezbývá, než počkat a mezitím využívat služeb aplikace Lens. Pokud se v něm nachází a nefunguje, ověřte, že máte aktualizováno, a že vám to nezakázali případně správci. To se může stát, pokud máte služební telefon.

Zdroj: AndroidAuthority