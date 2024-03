Čipset Exynos 1480 byl se zpožděním oficiálně představen

Vyráběn je modernější technologií a má výkonnou AMD grafiku

Najdeme ho pod kapotou nového modelu střední třídy

Společnost Samsung se zničehonic rozhodla podrobněji představit svůj nový procesor Exynos 1480, který specifikacemi i skutečným výkonem spadá do střední třídy. Jihokorejský gigant si jej sám vyrábí svou 4nm technologií a na vývoji grafického jádra opět spolupracoval se společností AMD, která hraje klíčovou roli na poli počítačových procesorů a grafických karet. Pojďme se tedy podívat na to, co je čerstvě odhalený čipset vlastně zač.

Procesor Samsungu Exynos 1480 je tvořen osmi jádry, konkrétně se bavíme o kombinaci výkonných Cortex-A78 s taktovací frekvencí 2,75 GHz a úspornějších Cortex-A55, jejichž frekvence činí pouze 2,0 GHz. GPU Xclipse 530 sází na RDNA architekturu zmíněného červeného týmu a ve srovnání s předešlou generací údajně nabízí až o 53 % vyšší výkon.

Když se zaměříme na konektivitu, zjistíme, že čipsetu naštěstí nechybí 5G modem, jenž podporuje až 5,10gigabitové rychlosti stahování – to představuje dvojnásobný skok oproti předchůdci. Mezi další bezdrátové komunikační technologie, které Exynos 1480 nabízí, řadíme Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 či polohové systémy jako GPS nebo GLONASS.

Čip podporuje až 200Mpx rozlišení fotoaparátu a poradí si s dekódováním i enkódováním 10bitového videa v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Pracovat dokáže s displejem o rozlišení FullHD+ při maximální obnovovací frekvenci 144 Hz, standardy operační paměti LPDDR4X/LPDDR5 a úložištěm UFS 3.1.

Samsung Exynos 1480 tiká pod kapotou nedávno vydaného smartphonu Galaxy A55 5G, který na tuzemském trhu startoval s doporučenou cenou 11 999 Kč. Telefon se už chvíli nachází v naší redakci a brzy na něj vyjde detailní recenze. V souvislosti s jeho čipsetem už jsme stihli provést výkonnostní testy a naměřili jsme následující údaje:

Benchmark Výsledek AnTuTu Benchmark 743 292 bodů Geekbench 6 Single-core 1 134 bodů Geekbench 6 Multi-core 3 484 bodů AnTuTu Storage test zápis 456,7 MB/s AnTuTu Storage test čtení 1 709,3 MB/s 3DMark Wild Life 3 886 bodů

Jakým procesorem je vybaven váš telefon?

