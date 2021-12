5 tipů na chytrý fitness náramek jako dárek pod stromeček

Pokud chcete letos na Vánoce někoho obdarovat praktickou elektronikou, dost možná to bude nějaká nositelná. Jestli to nebudou chytré hodinky, ke kterým jsme vám připravili ne jedny, ne dvoje, ale rovnou troje tipy, možná to bude chytrý / fitness náramek. A na ty se podíváme dnes. Vybíráme pět konkrétních kousků od pěti různých výrobců, aby byla selekce spravedlivá. To ale neznamená, že se nemáte u dané značky případně rozhlížet i po jiných modelech…

Chytrý fitness náramek jako vánoční dárek?

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Nejnovější model z celosvětově nejpopulárnější série chytrých náramků přináší i do Evropy něco, na co se roky čekalo – bezkontaktní placení přes NFC. Je zatím omezeno jen na několik bank a terminály MasterCard, ale i to je dobrý začátek. Pokud vám na této formě transakcí nesejde, vždy můžete sáhnout třeba po obyčejné “šestce”, která je i tak velmi dobrá.

Huawei Band 6

Náramek, který sází na trochu širší displej a také hranatější rámeček kolem něj, láká mimo jiné na výdrž až 14 dní, obří nabídku 96 sportovních režimů, analýzu spánku i stresu a také měření SpO2 neboli okysličení krve. Téměř totožný je šestý Honor Band, ale ten má například pouhých 10 sportovních režimů.

Garmin Vivosmart 4

Zástupce značky, která si zakládá na velmi precizním měření a analýzách, což se projevuje také na ceně. Ta se pohybuje nad hranicí dvou tisíc Kč. Nicméně s velmi decentním displejem jde o náramek, který bude na dámské ruce vypadat jako nenápadný módní doplněk.

Fitbit Charge 4

Designově “nejostřejší” chytrý náramek z celého výběru stojí běžně skoro tři tisíce, ale za odměnu nabídne mimo jiné NFC platby, rychlé odpovídání na zprávy, ovládání Spotify v mobilu, až týdenní výdrž nebo celodenní sledování aktivit.

Lamax BFit PRO2

Základní kousek, který seženete i za cenu do sedmi stovek, láká například na celodenní měření tepu, analýzu spánku, až desetidenní výdrž, 14 sportovních aktivit, vlastní GPS, krytí IP67, automatické přepínání do režimu spánku a chytré buzení podle fází spánku. Neumí toho zrovna málo a líbí se nám, že se od ostatních vymyká designem.

