Chytrá pračka Xiaomi se už prodává v Česku. Stojí necelých deset tisíc korun Hlavní stránka Zprávičky Chytrá pračka Xiaomi Mijia Front Load Washer 8kg se začala prodávat v Česku Na oficiálním webu mi.com za ni dáte 9 999 Kč Dopravu má zdarma a dorazí typicky do dvou až tří pracovních dnů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když jsme na konci června rozebírali funkce chytré pračky Mijia Front Load Washer 8kg, chyběl u ní jediný podstatný údaj – česká cena. Xiaomi ho nyní doplnilo tím nejpraktičtějším možným způsobem: novinku zařadilo do nabídky svého tuzemského e-shopu, kde vyjde na 9 999 Kč. Kolik chytrá pračka Xiaomi stojí a kde ji seženete? Pračka se objevila na oficiálním českém webu mi.com, kde si ji rovnou můžete vložit do košíku. K cenovce 9 999 Kč se nic nepřičítá – velké spotřebiče prodejce doručuje zdarma, typicky do dvou až tří pracovních dnů, a k objednávce jde bezplatně přidat i recyklace starého spotřebiče. U dalších tuzemských obchodů zatím osmikilový model nekoupíte. Alza v době psaní článku nabízí pouze vybavenější sesterskou pračku se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9, a to za 12 990 Kč. Kdo tedy sušení prádla nepotřebuje, zhruba tři tisíce korun ušetří. Velká chytrá lednice Xiaomi dorazila do Česka. Koupíte ji levněji, než jsme čekali Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Do Evropy přitom pračka zamířila teprve na přelomu května a června společně se sušicí variantou a modelem plněným shora. Tehdy k ní Xiaomi neuvádělo českou cenu ani termín prodeje – od evropské premiéry k reálnému prodeji u nás tak uplynulo jen pár týdnů. Co za necelých deset tisíc dostanete? Hlavním lákadlem zůstává propojení s aplikací Xiaomi Home. Přes ni praní spustíte nebo naplánujete na dálku a software vám podle dosavadních zvyklostí doporučí vhodný program. Díky aktualizacím OTA má stroj časem přibírat nové funkce a režimy, což u bílé techniky rozhodně nebývá standardem. Přímo na spotřebiči je pak k dispozici barevný dotykový panel. Vybírat můžete z více než 27 pracích programů – 14 jich najdete na panelu, zbylých 13 v aplikaci. Nechybí parní hygienické praní, u kterého výrobce mluví o odstranění až 99,99 % bakterií; jde ovšem o výsledek z laboratorních podmínek, berte ho proto s rezervou. Spěchajícím pak poslouží patnáctiminutové rychlé praní pro jedno až dvě kila prádla. Osmikilový buben o průměru 525 mm odstřeďuje rychlostí až 1 400 otáček za minutu a tělo pračky je s hloubkou 535 mm dost štíhlé na to, aby zajelo do kuchyňské linky nebo vestavěné skříně. Výrobce k tomu přidává dvouletou záruku na celý spotřebič a dvanáctiletou na invertorový motor. Sáhli byste po chytré pračce Xiaomi za necelých deset tisíc korun? Zdroje: Xiaomi, Alza Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá pračka dostupnost u nás Mijia pračka Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025