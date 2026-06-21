Xiaomi ukázalo další pračku. Tentokrát bez sušičky, chytré funkce jí však zůstaly Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi přivezlo do Evropy chytrou pračku Mijia Front Load Washer 8kg, a to spolu s modely Mijia Front Load Washer Dryer 8kg a Mijia Top Load Washer 13kg Na rozdíl od sušicí varianty tato pračka prádlo nevysuší, zato ji propojíte s aplikací Xiaomi Home a ovládáte z mobilu Nabízí buben o průměru 525 mm, parní hygienický program a podle výrobce 27 a více pracích režimů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi roky cpe chytré funkce do drobností, od žárovek přes ventilátory až po osobní váhy. V Evropě teď ale jeho ekosystém přerůstá do velkých spotřebičů. Spolu s pračkami Mijia Front Load Washer Dryer 8kg a Mijia Top Load Washer 13kg totiž výrobce uvedl na starý kontinent také model Mijia Front Load Washer 8kg. Tenhle prádlo nevysuší, soustředí se jen na praní. Co jí ovšem zůstává, je hlavní lákadlo celé řady, tedy propojení s aplikací Xiaomi Home a ovládání přímo z telefonu. Pračku ovládnete z mobilu přes Xiaomi Home Praní, pára a desítky programů Štíhlé tělo a praktické detaily Pro koho dává Mijia Front Load Washer 8kg smysl? Pračku ovládnete z mobilu přes Xiaomi Home Hlavním tahákem je propojení s aplikací Xiaomi Home. Přes ni můžete pračku ovládat na dálku, spustit nebo naplánovat program, aniž byste stáli u dveří. Software podle Xiaomi navíc funguje jako jakýsi prací asistent, který si pamatuje vaše nastavení a na základě dosavadního používání doporučuje vhodné programy. Díky aktualizacím OTA pak má pračka v čase přibírat nové funkce a prací režimy, což je u bílé techniky stále spíše výjimka. Kdo si chce praní nastavit po svém, využije režim My Time, ve kterém si ručně určíte délku praní, teplotu i počet máchacích cyklů. Nechybí ani odložený start až o 24 hodin, takže můžete prádlo naplánovat na noc a ráno ho mít hotové. Pokud místo telefonu sáhnete přímo na pračku, čeká vás barevný dotykový panel, na kterém výrobce zobrazuje indikátory jednotlivých funkcí. Praní, pára a desítky programů O samotné praní se stará technologie Power Wash, kterou Xiaomi popisuje jako trojfázové odstraňování skvrn: nejprve šetrné namáčení s nízkým třením, poté proud vody pronikající hlouběji do vláken a nakonec vlnivé máchání pro snížení zbytků pracího prostředku. Stroj také umí sám zvážit náplň a podle hmotnosti prádla upravit množství vody i délku cyklu. K dispozici je 27 a více pracích programů, z nichž 14 najdete přímo na panelu a dalších 13 v aplikaci. Mezi nimi nechybí speciální režimy jako Baby Care pro dětské prádlo nebo program pro spodní prádlo. Zajímavá je funkce parního hygienického praní, u které výrobce uvádí, že horká pára v laboratorních podmínkách odstraní až 99,99 % bakterií. Spěcháte-li, pomůže patnáctiminutové rychlé praní, které podle Xiaomi zvládne menší náplň o hmotnosti jednoho až dvou kilogramů. Pračka má být i úsporná. Xiaomi tvrdí, že při praní dosahuje o 30 % nižší spotřeby, než je minimální hranice energetické třídy A podle evropského nařízení 2019/2014, přičemž měření prováděla certifikační společnost DEKRA. Sám výrobce ovšem dodává, že nejde o oficiální energetický štítek ani třídu, takže tento údaj berte spíše orientačně. Štíhlé tělo a praktické detaily Buben o průměru 525 mm nabízí dost prostoru i pro objemnější kusy oblečení a samotné tělo pračky je s hloubkou 535 mm poměrně štíhlé, takže se podle Xiaomi vejde i do vestavěných skříní. Za klidnější chod má ručit dvojité odpružení a čtyři tlumiče. Pračka navíc získala v únoru 2024 designové ocenění IF Design Award. Z praktických vychytávek stojí za zmínku osvětlení bubnu, díky kterému nezapomenete prádlo uvnitř, nebo možnost přidat oblečení i během praní po stisknutí pauzy (neplatí, pokud je v bubnu příliš vysoká hladina vody nebo teplota). Pokud prádlo po skončení cyklu necháte ležet, funkce Refresh & Loosen po 30 minutách znovu protočí buben, aby se zabránilo zápachu z vlhkého prádla. O hygienu se kromě parního programu stará také samočištění bubnu při vysoké teplotě, automatické oplachování dvířek a antibakteriální těsnění. Xiaomi k pračce přidává dvouletou záruku na všechny díly a dvanáctiletou záruku na invertorový motor. Pro koho dává Mijia Front Load Washer 8kg smysl? Mijia Front Load Washer 8kg cílí na domácnost, která chce svou pračku zařadit do ekosystému Xiaomi a ovládat ji z mobilu po vzoru ostatních chytrých spotřebičů. Osmikilová kapacita pokryje běžnou rodinu a kombinace parního programu, desítek režimů a aplikace z ní dělá zajímavou volbu pro každého, kdo už doma jede na Xiaomi Home. Hlavní kompromis je ale jasný už z názvu. Tahle pračka neumí sušit, takže pokud sušičku potřebujete, musíte sáhnout po dražším modelu, nebo si dokoupit samostatný spotřebič. Nezapomínejte ani na to, že čísla o úspoře energie, odstranění bakterií i délce rychlého praní pocházejí z laboratoří a měření výrobce, nikoli z nezávislých testů. A bez známé české ceny i termínu dostupnosti se zatím dá těžko posoudit, jak si Mijia povede proti zavedeným značkám typu Bosch, LG nebo Samsung, které u nás v podobné kategorii nabízejí vlastní aplikace i parní programy. Pořídili byste si pračku, kterou ovládáte z mobilu? Zdroje: Xiaomi, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost pračka Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. 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