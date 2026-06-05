Do Evropy přišla další chytrá pračka Xiaomi. Dá se ovládat mobilem a prádlo vám i usuší Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo na evropský trh chytrou pračku se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer 8kg s cenou 539 eur (v přepočtu zhruba 13 200 Kč) Novinka nabízí parní dezinfekci s odstraněním až 99,99 % bakterií, 3D sušení se senzory a ovládání přes aplikaci Xiaomi Home včetně OTA aktualizací Oproti dražšímu modelu Pro 9kg postrádá automatické dávkování pracích prostředků i motor s přímým pohonem, zato má užší tělo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Praní a sušení prádla patří k domácím povinnostem, které většina z nás odbývá co nejrychleji a nejraději by na ně vůbec nemyslela. Právě na tuhle rutinu cílí Xiaomi, které postupně buduje portfolio velkých domácích spotřebičů i mimo Čínu. Loni na podzim dorazila do Evropy vůbec první pračka značky, model Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, a firma teď nabídku rozšiřuje o dostupnější variantu. Spolu s pračkou Mijia Top Load Washer 13kg, o které jsme psali v samostatném článku, Xiaomi představilo i Mijia Front Load Washer Dryer 8kg. Plní se zepředu, vejde se i do užších prostor a přebírá většinu funkcí dražšího Pro, byť v některých ohledech mírně zaostává. Chytré praní, které ovládáte z mobilu Parní dezinfekce a šetrné sušení V čem se liší od modelu Pro 9kg? Cena a dostupnost Chytré praní, které ovládáte z mobilu Hlavní lákadlo novinky odpovídá tomu, co od Xiaomi čekáte. Pračku propojíte s aplikací Xiaomi Home, odkud spustíte program, naplánujete praní nebo zkontrolujete zbývající čas, i když zrovna nejste doma. K dispozici je program My Time, v němž si nastavíte délku praní, teplotu i počet máchání podle sebe, a software dokáže doporučit program podle vašich zvyklostí. O nové funkce a prací cykly se pak stroj sám stará díky OTA aktualizacím. Celkem výrobce uvádí více než 30 programů, z toho 14 přímo na barevném dotykovém panelu a dalších 16 v aplikaci. Pro běžné dny se hodí 15minutové rychlé praní menší dávky, naopak systém Smart wash sám zváží náplň a podle hmotnosti upraví spotřebu vody i délku cyklu. Pračka zvládne i kompletní vyprání a usušení 3 kg prádla za 180 minut na jediné zmáčknutí. Parní dezinfekce a šetrné sušení Z výbavy stojí za pozornost parní hygienický program. Podle Xiaomi, které se opírá o měření laboratoře TÜV SÜD, dokáže pára odstranit až 99,99 % bakterií typu E. coli a Staphylococcus aureus. Stroj nabízí i dedikované cykly Baby Care a program na spodní prádlo, takže může zaujmout rodiny s malými dětmi nebo alergiky. Mezi méně obvyklé funkce patří aromaterapeutické praní, které do prádla pomocí nízkoteplotní páry vnese vůni, a režim Refresh care na osvěžení a vyhlazení pár kusů oblečení bez plnohodnotného praní. Sušení řídí přesné senzory teploty spolu s 3D cirkulací vzduchu, díky čemuž stroj ukončí cyklus ve chvíli, kdy je prádlo suché, a nepřehřívá ho. O důkladné praní se stará technologie Power Wash se silnějším proudem vody a velký buben o průměru 525 mm. Nechybí samočisticí funkce, kdy se vnitřní buben pročistí horkou vodou před dalším praním, a antibakteriální těsnění dvířek. Pochválit lze i úzké tělo o hloubce 535 mm, které se snáz vejde do skříně nebo do menší koupelny. Pračka navíc získala německé ocenění iF Design Award. Na motor dává Xiaomi 12letou záruku, na zbylé díly dvouletou. V čem se liší od modelu Pro 9kg? Osmikilová pračka je v jádru osekanější verzí Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, který už se u nás prodává. Sdílí s ním parní dezinfekci, aplikaci Xiaomi Home, technologii Power Wash i stejně velký buben, ale několik funkcí Xiaomi nechalo jen pro dražší model. Největší rozdíl je v automatickém dávkování. Pro verze sama odměřuje prací prostředek i aviváž podle hmotnosti a znečištění prádla a jedno naplnění zásobníků vydrží zhruba měsíc, k tomu používá technologii předmíchání pracího prostředku. U osmikilového modelu tahle automatika chybí a prostředky dávkujete ručně. Liší se i pohon: Pro má motor s přímým pohonem bez řemene, zatímco levnější model spoléhá na klasický invertorový motor. Dražší verze také zvládá rychlejší praní za 12 minut a podle výrobce nabízí hlasové ovládání přes Google a Alexu, které Xiaomi u osmikilové novinky neuvádí. Osmikilový model si naopak drží dvě výhody. Je užší (535 mm proti 570 mm u Pro) a Xiaomi u něj deklaruje vyšší úsporu energie, konkrétně 30 % nad rámec prahu třídy A oproti 25 % u modelu Pro. Tady je ale na místě opatrnost, obě čísla pocházejí z odlišných testovacích laboratoří a podle výrobce nejde o oficiální energetický štítek EU, takže je neberte jako přímé srovnání. ParametrMijia Washer Dryer 8kgMijia Washer Dryer Pro 9kgKapacita praní8 kg9 kgAutomatické dávkováníNe (ručně)Ano (prostředek i aviváž)MotorInvertorovýS přímým pohonem (bez řemene)Nejrychlejší praní15 minut12 minutHlasové ovládáníNeuvádí seGoogle a AlexaHloubka těla535 mm570 mmÚspora vs třída A (dle výrobce)30 %25 %Cena při uvedení539 eur (cca 13 200 Kč)12 990 Kč Cena a dostupnost Mijia Front Load Washer Dryer 8kg startuje v Evropě na 539 eurech, což je v přepočtu zhruba 13 200 Kč. Přesnou českou cenu ani datum zahájení prodeje Xiaomi zatím nepotvrdilo. A právě tady novinka naráží na nepříjemný problém: vybavenější Pro 9kg už na Alze koupíte za 12 990 Kč, takže pokud u nás Xiaomi cenovku nenastaví výrazně níž než v jiných evropských zemích, koupě prostě a jednoduše nebude dávat smysl. V opačném případě by ale mohlo jít o ambiciózního konkurenta pro modely od více etablovaných značek. Sáhli byste po levnější osmikilové pračce, nebo si raději připlatíte za vybavenější Pro? Zdroje: Xiaomi, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá pračka pračka Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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