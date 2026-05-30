Xiaomi do Evropy pošle další chytrou pračku! Plní se shora a vejde se i do tam, kde je méně místa Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo chytrou pračku Mijia Top Load Washer s plněním shora a kapacitou 13 kg Pračka se ovládá přes aplikaci Xiaomi Home, nabízí čtyřstupňový 3D vodní tok a hlasové ovládání přes Google Assistant Cena ani příchod do Evropy zatím nejsou potvrzené, v Česku už ale Xiaomi prodává pračku se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Praní prádla patří k domácím povinnostem, které většinu z nás příliš netěší, a tak dává smysl přenechat co největší kus téhle rutiny chytrému spotřebiči. Xiaomi v tomto směru postupně rozšiřuje svou nabídku velkých domácích zařízení a nově globálně představilo pračku Mijia Top Load Washer 13kg. Oproti modelu, který firma už prodává v Česku, jde o pračku s plněním shora a bez integrované sušičky, zato s prostorným bubnem pro velké dávky prádla. Třináct kilogramů pro celou domácnost Čtyřstupňový vodní tok a sada programů Hygienické praní a péče o vůni Ovládání přes aplikaci a chytré funkce Dorazí pračka i do Česka? Třináct kilogramů pro celou domácnost Hlavním lákadlem novinky je kapacita 13 kg, díky níž zvládnete vyprat dávku prádla pro celou rodinu na jeden zátah. Xiaomi vypichuje, že se do bubnu vejde nejen běžné oblečení, ale i objemnější kousky typu přikrývek, povlečení nebo závěsů, takže odpadá nutnost prát na několikrát. Pro menší a lehce znečištěné dávky je naopak připravený dvacetiminutový rychlý program, který ušetří čas, když potřebujete osvěžit jen pár kousků. Čtyřstupňový vodní tok a sada programů Praní obstarává čtyřstupňový 3D vodní tok, který kombinuje oscilační, převalovací, cyklonový a kaskádový pohyb vody. Cílem je rovnoměrnější promáčení prádla a menší šetření tkanin než u jednotvárného praní. Pračka k tomu nabízí několik specializovaných režimů: jemné praní pro choulostivé látky s výšivkami či krajkou, režim pro povlečení s automatickým nastavením hladiny vody a odstřeďování nebo program s namáčením proti odolnějším skvrnám, jehož délku i intenzitu vodního toku lze doladit v aplikaci. Hygienické praní a péče o vůni Xiaomi sází i na zdravotní stránku praní. Podle výrobce, který se opírá o měření nezávislé laboratoře v řízených podmínkách, dokáže pračka ve třech krocích a při praní ve studené vodě odstranit až 100 % roztočů. Tento režim cílí na alergiky a citlivou pokožku, vhodný má být i pro dětské oblečení. O čistotu samotného spotřebiče se stará tlakové čištění bubnu, kdy proudy vody propláchnou vnitřní i vnější část bubnu ještě před samotným praním a omezí tak množení bakterií. Nechybí ani program pro provonění prádla, který má udržet svěží vůni déle. Kdo hledí na účty za energie, ocení úsporný režim Eco Wash, který snižuje spotřebu vody a elektřiny při zachování pracího výkonu. Konkrétní úspory Xiaomi na produktové stránce uvádí, ale bez jednoznačného vysvětlení, k čemu se vztahují. Ovládání přes aplikaci a chytré funkce Jak se na produkt z portfolia Mijia sluší, pračka se propojí s aplikací Xiaomi Home. Z mobilu ji spustíte na dálku, naplánujete praní pomocí 24hodinového odloženého startu nebo si necháte poradit s programem od vestavěné AI, která se učí vašim návykům. Aplikace také upozorní, pokud necháte prádlo v bubnu příliš dlouho. Hlasové povely zvládá pračka přes Google Assistant a díky podpoře OTA aktualizací může Xiaomi dodatečně přidávat nové funkce i prací programy. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro v redakci: Za 12 tisíc působí jako skvělý vysavač Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Z praktických detailů stojí za zmínku systém vyvážení s tlumením vibrací, který má omezit hluk při praní i odstřeďování, dětská pojistka proti nechtěnému spuštění a tlumené víko, jež se zavírá pozvolna a nepřivře vám prsty. Po doprání pračka prádlo lehce prokypří, aby se méně mačkalo a snáz se vyndávalo. Dorazí pračka i do Česka? Mijia Top Load Washer 13kg se objevila na globálním webu Xiaomi, což u řady jiných produktů značky předcházelo jejich rozšíření na evropské trhy. Jistotu ale nemáme. Xiaomi zatím neprozradilo cenu ani konkrétní termín dostupnosti mimo domovský trh, takže příchod do Česka zůstává spíš otázkou než potvrzeným plánem. Tady navíc narážíme na jeden háček. Pračky s plněním shora jsou v českých domácnostech podstatně méně obvyklé než modely s čelním plněním, které se dají zasunout pod kuchyňskou linku nebo postavit do věže se sušičkou. Sama Xiaomi to ostatně potvrzuje svým portfoliem: u nás aktuálně prodává Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9, tedy parní pračku se sušičkou s předním plněním, kterou na Alze pořídíte za 12 990 Kč. Ta navíc umí prádlo rovnou i vysušit, což nová třináctikilová novinka nenabízí. Mijia Top Load Washer 13kg tak dává největší smysl pro početnější domácnosti, které perou velké dávky a ocení velkorysý buben i chytré ovládání z mobilu. Bez potvrzené ceny a evropské dostupnosti je ovšem těžké hodnotit, jak dobrý nákup by představovala. Pokud k nám pračka skutečně zamíří, bude muset přesvědčit zákazníky zvyklé na čelní plnění, že si do bytu pustí spotřebič, který se otevírá shora. Pořídili byste si chytrou pračku s plněním shora, nebo zůstáváte věrní čelnímu plnění? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá pračka pračka Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025