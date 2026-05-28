Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro v redakci: Za 12 tisíc působí jako skvělý vysavač

Adam Kurfürst Publikováno: 28.5.2026 17:00

Xiaomi před měsícem na český trh přineslo robotické vysavače řady H50, které se řadí do střední třídy a lákají na šikovnou navigaci a praktickou dokovací stanici. Oba modely se cenově vejdou pod hranici 12 tisíc, s tím, že levnější model startuje už na 8 499 korunách. Pokročilejší Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro před pár týdny dorazil do redakce a aktuálně jej testujeme – v nejbližší době tak můžete očekávat recenzi. Xiaomi Robot Vacuum H50: mapují domácnost a starají se samy o sebe Robotické vysavače řady Xiaomi Robot Vacuum H50 spolu sdílejí hned několik klíčových vlastností. V prvé řadě disponují oba modely laserovou navigací, díky níž dovedou provést 360° sken domácnosti. Na základě něj vytvoří virtuální mapu a naplánují své úklidové trasy tak, aby byly efektivní a vynechaly co nejméně míst. Výhodou také je, že díky inteligentní dokovací stanici vyžadují oba vysavače naprosto minimální péči. Základna má svůj vlastní prachový sáček, do něhož vysavač po příjezdu automaticky vyprázdní špínu, kterou nasbíral při úklidu. Podle výrobce jeden takový vystačí až na 75 dní. Stanici nechybí ani schopnost vydrhnout a vysušit mopovací podložky, čímž odpadá další protivná činnost. Na pohodlnosti přidává i možnost ovládání přes mobilní aplikaci Xiaomi Home, jež umožňuje rozličné úpravy preferencí (režim úklidu, způsob čištění mopovacích podložek, metoda vysávání na kobercích atp.) a dovede zasílat zprávy o úklidu nebo zobrazit odhad zbývajícího času do konce v reálném čase. Sami si pak můžete nastavit i zakázané zóny, kam vysavač vjet nesmí (typicky třeba do dětského pokoje plného rozházených součástek od stavebnice). Model Pro vyniká silným sáním a vysouvacím ramenem Model Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro za 11 999 Kč, který máme v redakci k dispozici, se od levnějšího sourozence liší především vyšším sacím výkonem – konkrétně se pyšní 15 000 Pa, což je v téhle cenové kategorii velice dobrá hodnota (základní H50 pak nabízí „jenom" 10 000 Pa). Dražší z dvojice také dokáže vysunout boční kartáč i mopovací podložku směrem k okrajům místnosti, takže se mu nevyhnou nečistoty ani v rozích (a vy pak nemusíte chodit podél s ručním vysavačem nebo mopem). A ačkoliv také spoléhá na laserovou navigaci, technologicky je v tomhle ohledu přece jen o něco dál – Xiaomi v jeho případě vyzdvihuje vyhýbání se překážkám s milimetrovou přesností, a to i při slabém osvětlení. Jak bude Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro spolehlivý v praxi, vám přiblížíme v naší recenzi. Čistě při pohledu na parametry a funkce deklarované výrobcem se ale jedná o zdánlivě skvělého nástupce modelu X20 Pro. Co byste chtěli o modelu H50 Pro vědět vy? Zdroje: Xiaomi (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi