Už jste o něm slyšeli? Chipolo POP je nový lokátor, který funguje s iPhonem i Androidem

Značka Chipolo představila novou generaci svých chytrých přívěsků pro hledání ztracených věcí – a nebo jejich sledování, aby ke ztrátě právě nemuselo dojít. Model Chipolo POP navíc zjednodušuje aspekt lokátorů, který doteď mohl být v některých případech překvapivě komplikovaný – totiž kompatibilitu. Zatímco jste si dosud někdy museli vybírat mezi verzí pro Apple nebo verzí pro Android, nový Chipolo funguje s oběma operačními systémy naráz.

Nefunguje navíc jen skrze svou vlastní aplikaci, jak tomu bylo u standardních Chipolo lokalizátorů zvykem. Kooperuje totiž jak s „Find My“ od Applu, tak s „Find My Device“ („Najdi moje zařízení“) od Googlu.

Co všechno Chipolo POP nabídne?

Chipolo POP umí asi vše, co by se od standardního lokátoru dalo očekávat. Například, i když je váš ztracený telefon ztlumený, stačí dvakrát zmáčknout přívěsek POP a najít jej bude hned rázem jednodušší.

Také vás upozorní, když se příliš vzdálíte od svého zařízení a funguje dokonce i jako spoušť fotoaparátu v případě, že si chcete udělat hezkou fotografii, ale nemá vás kdo vyfotit.

Dosah má v rámci Bluetooth až 90 metrů a baterie by mu měla vydržet až jeden rok. Navíc přichází v několika barevných variantách včetně černé, takže se nemusíte bát, že by vám z čistě černého nebo bílého outfitu vyčníval křiklavě zelený přívěsek (i když by to vlastně nemuselo vypadat vůbec špatně).

Sehnat se dá už nyní v oficiálním internetovém obchodě Chipolo nebo na Amazonu. V tuto chvíli stojí 35 eur, což je v přepočtu zhruba 877 Kč.

Používáte lokátory? Se kterými jste nejvíc spokojeni vy?

Zdroj: TechCrunch