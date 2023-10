Potvrzeno: Kdy a co budou umět české eDoklady nejen v mobilu

Česká Digitální a informační agentura (DIA) zveřejnila nové detaily k fungování mobilní a webové aplikace eDoklady, která má nabídnout alternativu ke klasickým tištěným dokumentům v podobě digitálních průkazů. Mimo jiné byl potvrzen i termín spuštění, který je naplánován na první den roku 2024. Datum oživení nového systému i jeho funkce v nedávném rozhovoru pro Svět Androida vyjmenovával ministr Ivan Bartoš. Nyní má výsledek projektu jasnější obrysy.

Už se těšíte na eDoklady? 🤓 Od příštího roku budou sloužit jako alternativa ke klasickému občanskému průkazu. Mobilem budete moct prokázat svou totožnost a v budoucnu i další údaje. Z počátku budou eDoklady přijímat ústřední správní úřady (například @ctu_cz nebo @UOHS_CZ ) od… pic.twitter.com/icda1Wc2Zk — Digitální a informační agentura – DIA (@agentura_dia) October 10, 2023

“Od příštího roku budou sloužit jako alternativa ke klasickému občanskému průkazu. Mobilem budete moct prokázat svou totožnost a v budoucnu i další údaje. Z počátku budou eDoklady přijímat ústřední správní úřady, od července pak i Policie ČR a další,” podotýká k eDokladům oficiální zpráva. DIA dále zmiňuje, že digitální verze průkazu bude také šetrnější v rámci ochrany citlivých údajů.

Kdo a kdy bude eDoklady v mobilu akceptovat:

1. ledna 2024: Ústřední správní úřady, tzn. všechna ministerstva a další orgány

1. července 2024: Další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností

1. ledna 2025: Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby

“S naší aplikací při prokazování totožnosti nebudete muset sdílet žádné údaje navíc. Třeba při ověření věku se druhá strana dozví jen to, co potřebuje. Například vaše trvalá adresa tak zůstane skrytá. eDoklady budou nejbezpečnější způsob jak se prokázat i proto, že přihlášení do appky budete moct zabezpečit otiskem prstu nebo skenem obličeje,” píše agentura na sítích. Zároveň znovu ubezpečuje, že plastové občanky zůstanou v platnosti a ty digitální jsou jen nová alternativa.

Proč v aplikaci nebude i řidičský průkaz? Možnost jeho zapojení byla podle DIA dlouho v jednání, ale ukázalo se, že Ministerstvo dopravy plánuje změnu, kdy od 1. 1. 2024 nebudou řidiči mít povinnost u sebe řidičák mít. Aktuálně tak ztrácí smysl jej do aplikace nahrávat. Pro pozdější evropskou verzi se s nějakou formou digitální řidičského oprávnění naopak počítá.

“Zároveň se jejich zavedením připravujeme na evropskou digitální peněženku, která nás čeká v roce 2026. Bude se jednat o standard napříč EU, kterým bude možné se prokázat i při cestování po Evropě. Naše eDoklady splňují aktuální předpokládané specifikace a přechod na „eID“ tak budeme mít jednodušší,” komentuje DIA spuštění systému, do něhož budou mít v roli ověřovatele přístup nejen státní instituce, ale například i podnikatelé. Společně s mobilní aplikací bude fungovat i webová. Kompletní informace o projektu eDoklady jsou k nalezení na nově spuštěných stránkách.

