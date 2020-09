Lidl v Česku představil unikátní digitální kartu Lidl Plus. Ta nabídne celou řadu výhod jako jsou exkluzivní slevy pro zákazníky, usnadnění reklamace díky digitálním účtenkám a mnoho dalšího. Navíc lze všechny tyto výhody čerpat ve všech 13 evropských zemích, kde pobočky Lidlu figurují. Pojďme se tedy podívat, co si pro nás připravil.

Lidl představil unikátní digitální kartu Lidl Plus

Aplikace Lidl Plus je k dispozici na Google Play, přičemž jediné, co je nutné udělat je zaregistrování se do programu skrz formulář. To je velice jednoduché a lze to udělat za pár vteřin. V aplikaci naleznete QR kód, který stačí přiložit v průběhu markování zboží ke skeneru a čerpání výhod může začít. “Ty spočívají v zajímavých Lidl Plus cenách, exkluzivních slevových kuponech i aktuálních letácích, které se mění každý týden,” sdělil jednatel společnosti Lidl Michal Franík.

Přinášíme zákazníkům zásadní novinku! Moderní koncept digitální karty Lidl Plus poskytne zákazníkům mnoho výhodných cen, ale také slevových kupónů a spoustu zábavy. Vhod přijdou i další užitečné funkce. Jednou z nich je uložení účtenek pro případné vrácení zboží. pic.twitter.com/J4A9M4PQsQ — Lidl ČR (@lidlcz) September 17, 2020

V aplikaci kromě slev nalezneme také elektronické opisy účtenek a usnadní tak reklamaci či vrácení zakoupeného zboží. Firma se však chystá aplikaci neustále vylepšovat a spuštění je prý pouze začátek. Registrování uživatelé budou mít k dispozici také exkluzivní slevové kupóny. Ty se budou nabízet podle toho, co často nakupujete. Navíc je lze v aplikaci libovolně aktivovat či deaktivovat a zákazník si sám určí jejich platnost a určitý segment.

Navíc se můžeme těšit na navigaci, která nás zavede do kterékoliv prodejny Lidl a po každém nákupu obdržíme stírací los, ve kterém lze vyhrát, ovšem zatím nevíme co. V budoucnu společnost chystá také soutěže o exkluzivní ceny.

Co říkáte na nový program Lidl Plus?

Zdroj: tisková zpráva