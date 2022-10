Cena Motoroly Razr 2022? Možná si výrazně připlatíme

Zbrusu nová “véčková” skládačka od Motoroly nás zaujala hned v několika ohledech. V první řadě se nám zalíbila díky přepracované konstrukci – a to nejen proto, že se zbavila ikonické, ovšem nepraktické brady. Pozadu však nezůstala ani její výbava, kterou se novinka mohla měřit s TOP modely a to vše korunovala velmi sympatická cena pro domácí, tedy čínský, trh. Dle neoficiálních informací by však cena Motoroly Razr 2022 nemusela potenciální evropské zákazníky úplně potěšit.

Motorola Razr 2022 dražší než Galaxy Z Flip4?

Od Motoroly jsme si v poslední době zvykli na našem trhu vídat cenově poměrně zajímavé modely. Ne že by se značka spadající pod Lenovo vyloženě podbízela, ale řekněme, že razí cestu poměrně sympatické cenové politiky. Pokud se ale nejčerstvější a dosud neoficiální informace od již poměrně známého leakera potvrdí, nebude Motorola Razr 2022 tento trend následovat. Tedy minimálně na evropských trzích ne. Pro ty totiž údajně byla stanovena cenovka převyšující 1 200 €, tedy v přepočtu takřka 30 tisíc Kč. Cena pro čínský trh přitom činí v přepočtu 21 tisíc korun, proto jsme očekávali evropskou cenu spíše někde na úrovni 26 tisíc Kč.

Pro srovnání, takový Samsung Galaxy Z Flip4 se u nás oficiálně prodává za 27,5 tisíc Kč a nabídne přitom velmi podobnou výbavu jako “véčko” od Motoroly. Zrovna tak Huawei P50 Pocket se u nás aktuálně dá z oficiálních zdrojů sehnat za 25 tisíc Kč. Tady ale musíme být fér a uvést, že skládačka od Huawei na náš trh původně vstupovala s cenovkou o 10 tisíc korun vyšší. Každopádně my jsme rozhodně zvědaví, jaká bude cena Motoroly Razr 2022 na našem trhu. Byť výrobce ještě globální dostupnost této své novinky oficiálně zatím neoznámil, vzhledem k uniklým informacím a produktovým snímkům lze docela dobře předpokládat, že se po vzoru svých předchůdců i Razr 2022 do světa podívá.

Jaké mobily vyzařují nejvíce radiace? Máme seznam z německého úřadu čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Jak by se vám líbila taková cena Motoroly Razr 2022?

Zdroj: GSMArena.com