Nedávno jsme vám psali o tom, že Huawei chystá obnovit řadu P30 s modelem Pro New Edition a nyní je konečně známá jeho cena. Model P30 Pro byl poslední vlajkovou lodí od Huawei, která disponovala Google službami. A právě proto je zde tento model. Co od něj tedy čekat a kolik si za něj výrobce účtuje?

Telefon je nyní možné si předobjednat v Německu a to za sebevědomých 749 EUR, tedy v přepočtu asi 20 500 korun bez daně. K předobjednávce však zdarma získáte Huawei FreeBuds 3 v hodnotě 3 700 korun a malý reproduktor. Dostanete navíc skvělou slevu na hodinky Huawei Watch GT2, které vyjdou s telefonem pouze na 99 EUR, tedy asi 2 700 korun bez daně. Normálně byste za ně přitom dali 5 200 korun.

Předobjednávky probíhají až do 31. května, přičemž k prvním zákazníkům se balíčky dostanou 1. června. A co je vlastně na telefonu nového? Až na novou barvu Silver Frost, větší RAM paměť a větší kapacitu úložiště vlastně nic moc. Pokud se však rozhodnete koupit jak telefon, tak i hodinky, vyjde vás tento set přibližně na 23 500 korun bez daně. A navíc zdarma dostanete sluchátka. Pokud byste kupovali standardní P30 Pro a zvlášť k němu hodinky a sluchátka, vyšel by vás tento set na 26 500 korun. Celkem tak získáte slevu 3 000 korun. A navíc dostanete novější model.

Jak se vám zamlouvá cena Huawei P30 Pro New Edition?

Zdroj: gsmarena.com