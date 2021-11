Tisíc dalších vlaků ČD dostane Wi-Fi. Například tyto…

Se zahájením platnosti jízdního řádu Českých drah pro rok 2022 bude palubní Wi-Fi síť v 90 % dálkových vlaků a ve třetině všech denně vypravovaných spojů ČD v celé republice. Národní dopravce oznámil velké plány s rozšiřováním bezdrátového připojení pro cestující. Meziročně navýší garantovanou nabídku Wi-Fi sítě o 1 015 denních spojů na celkových 2 248 a další stovky budou pokryty v průběhu roku 2022. Počítá se také se 73 vlaky, které budou mít palubní zábavně-informační portál.

„Wi-Fi se rozšíří například do rychlíků ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘ z Prahy do Českých Budějovic a Českých Velenic, kde jsme zatím tuto službu nenabízeli. Více vozů s touto službou nabídneme také v rychlících ‚Vysočina‘ z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka. Technologii Wi-Fi jsme letos dosadili také na všechny jednotky CityElefant. Díky tomu nabídneme ‚wifinu‘ plošně také v rámci Pražské integrované dopravy a Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a částečně také v Ústeckém a Pardubickém kraji,” říká říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

V souladu s požadavky objednavatelů regionální dopravy rozšiřuje ČD nabídku palubní sítě Wi-Fi i na dalších tratích a do dalších vozidel včetně motorových jednotek Regionova nebo modernizovaných vozů 810. Stovky dalších spojů prý sice od začátku roku 2022 nabídnou Wi-Fi, ale v jízdních řádech např. z důvodu oběhu různých souprav přímo označené nebudou. O nabídce se v takovém případě cestující dozvědí přímo ve vozech, které jsou označené příslušným piktogramem. V průběhu roku přibude Wi-Fi např. u spojů RegioPanter v Plzeňském a Jihočeském kraji a v současných vlacích. Nový palubní zábavně-informační portál bude ve spojích InterPanter, Pendolino, Railjet a InterJet.

Zdroj: TZ ČD