Pokud patříte mezi fanoušky zaklínačského světa, karetních her nebo nejlépe obojího dohromady, zbystřete. Na počítače, Android a iOS totiž vychází rozšíření do hry GWENT s názvem Gwent: Rogue Mage. Jedná se o singleplayerovou záležitost, která se prodává na Google Play samostatně za cenu 249 Kč.

CD Projekt vydal hru GWENT: Rogue Mage

Hra byla oznámena již na začátku letošního roku a odehrává se stovky let před událostmi z knih, seriálů a her. Pochopitelně tedy můžete zapomenout na Geralta z Rivie i další známé postavy. Namísto něj se vžijeme do Alzura, což je mág který se snaží stvořit prvního zaklínače, aby lidstvo ochránil před bestiemi.

GWENT: Rogue Mage | Launch Trailer

Pokud ale očekáváte napínavý a rozvinutý příběh, nemějte příliš vysoká očekávání. Vladimir Torstov, což je ředitel vývoje této hry se totiž nechal slyšet, že ačkoliv existuje příběh o Alzurovi a jeho posedlosti stvoření prvního zaklínače, nepovažuje jej za oficiální rozšíření loru zaklínačského světa. Bavit by vás měla především hratelnost. Budete se pohybovat po mapě a podstupovat souboje, které jsou známé z původního Gwentu. Výhodou je, že ji lze hrát i offline.

Hráli jste někdy hru ze zaklínačského světa?

Zdroj: engadget.com