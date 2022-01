V roce 2021 jsme se dočkali hned několika skvělých Netflix seriálů. V tomto článku se podíváme na ty dle našeho názoru vůbec nejzajímavější. Nemusí jít tedy o objektivně ty nejlepší seriály. Berte to spíše jako naše ohlédnutí za uplynulou seriálovou sezónou, která ve výsledku nebyla vůbec špatná. Za každý seriál jsme přidali také naše číselné hodnocení. Jsme otevření diskuzi a tak se klidně do komentářů podělte o vašich TOP 5.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Arcane: League of Legends (9.5/10)

Arcane: League of Legends bylo rozhodně jedno z největších překvapení roku 2021. Pokud jste tento seriál ještě neviděli, rozhodně byste tak měli učinit. A ano, i v případě, že jste “lolko” nikdy nehráli. Fantastické audiovizuální zpracování i skvělý příběh. To vše je výsledek šestileté práce (nejen) režisérů Ashe Brannona, Arnauda Delorda a Pascala Charrueho. První série má devět epizod, přičemž se tento rok s největší pravděpodobností dočkáme druhé řady.

Arcane: Official Trailer

Hra na oliheň (8.5/10)

Asi neexistuje seriál, který by světem v posledních měsících hýbal takovým způsobem, jako právě Hra na oliheň. Kdo tento počin neviděl, jakoby neexistoval. Sami jsme toho názoru, že je trochu přeceňovaný a věříme, že pokud jste se na něj podívali v době největšího hypu, mohli jste být ve výsledku trochu zklamaní. My jsme na něj náhodou narazili ještě předtím, než se do této fáze stihl dostat a šlo o velmi příjemné překvapení. Seriál je plný nečekaných zvratů, poměrně zajímavých rozuzlení a paradoxů, se kterými se mohou setkat lidé žijící na úplném dnu.

Hra na oliheň | Oficiální trailer | Netflix

Lupin (8/10)

Charismatický herec Omar Sy se letos objevil v novém francouzském seriálu Lupin. Hlavní děj se točí okolo Assana Diopa, zloděje, který se často nechává inspirovat právě Arsène Lupinem, fiktivní postavou, kterou stvořil spisovatel Maurice Leblanc před více jak sto lety. Assan má však problém se svou rodinou a věci často nevychází tak, jak by sám chtěl. Nechybí samozřejmě dávka pořádné akce či napínavých momentů.

Lupin | Official Trailer | Netflix

Sexuální výchova 3. série (9/10)

Sexuální výchova se dočkala první série před více jak dvěma lety. Pamatujeme si, jak na nás seriál neustále vyskakoval a prosil o šanci, kterou jsme mu dlouho nechtěli dát. Na tyhle “teen” věci jsme koukali před šesti lety a měli jsme pocit, že jsme z toho už dávno vyrostli. Jak jsme se mýlili! Seriál není plný trapných, rádoby romantických momentů, které se snaží nacpat režiséři do podobných počinů. Je dospělý. Plný běžných příběhů, ve kterých se možná sami najdete. Třetí série se podle nás velmi povedla a rozhodně si zaslouží být v našem seznamu TOP 5 nejzajímavějších Netflix seriálů za rok 2021.

Sexuální výchova | 3. řada | Oficiální trailer | Netflix

Papírový dům 5. série (8/10)

Pokud zažil letos největší hype seriál Hra na oliheň, v roce 2017 byl na minimálně stejné úrovni Papírový dům, který jistě pomohl nejen sám sobě, ale také samotnému Netflixu. Letos se konečně dočkal svého vyvrcholení, které dopadlo asi lépe než bychom po (za nás) ne až tak povedené čtvrté sérii čekali. Tradičně se můžeme těšit na napínavou akci, která je plná nečekaných rozhodnutí hlavních i vedlejších postav.

Papírový dům: 1. část 5. řady | Oficiální trailer | Netflix

Bonus: Zaklínač 2. série (6.5/10)

Sami jsme několik desítek minut váhali, zda druhou sérii Zaklínače do našeho výběru vůbec zařadíme. Měli jsme od ni totiž jakožto milovníci her i knih poměrně vysoká očekávání. Je to přeci Zaklínač. Velice silná a zavedená značka, za jejíž komerčním úspěchem stojí (ve vší úctě k mistrovi Sapkowskému, který však tvrdí pravý opak) hlavně skvostné hry v čele se třetím dílem. Do čtvrté epizody jde vše dobře. Jenže pak se začnou dít pro nás naprosto nepochopitelné zvraty.

Zaklínač, 2. řada | Oficiální trailer | Netflix

Podobných “WTF” momentů je celkově ve druhé řadě až moc, což je velká škoda. Seriálu však nelze upřít skvěle zpracované postavy a výborné audiovizuální zpracování. A ti, kteří o světě Zaklínače nic neví si ani na ten příběh stěžovat nebudou. Máme ale zkrátka pocit, že to mohlo být ještě mnohem lepší.

Jaký 2021 Netflix seriál vás nejvíce překvapil?