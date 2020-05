Nudíte se? Zde je seznam 5 skvělých HBO GO seriálů #1

Poté, co jsme vám přinesli pořádnou nálož těch nejlepších Netflix seriálů jsme se rozhodli, že to stejné uděláme i s konkurenční platformou. HBO GO používám přibližně rok a za tu dobu jsem na něm stihl shlédnout několik více či méně známých zajímavých seriálů. Pojďme si tedy ukázat seznam 5 skvělých HBO GO seriálů, které stojí za shlédnutí.

5 skvělých HBO GO seriálů

Černobyl

Skvělý seriál od amerických tvůrců který jasně popsal, co se stalo osudného dne 26. dubna roku 1986. Má celkem pět dílů, přičemž každý z nich má poměrně rychlý spád a je pekelně napínavý (přestože víme, jak to celé skončí). Skvělé herecké výkony, parádní hudba ale i držení se skutečné události dělá z tohoto díla naprostý skvost, který by měl vidět každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii. Nebýt totiž několika statečných můžů, možná bych ani já dnes tento článek nepsal.

Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO

Terapie

Máte svého terapeuta? Co je to vlastně terapie? To vám naservíruje český seriál Terapie, jehož hlavní roli obsadil vynikající český herec Karel Roden. Děj se odehrává převážně v jeho pracovně, kde si povídá se svými klienty, kteří k němu chodí z více či méně závažných důvodů. Nalezneme zde celkem čtyři osoby, kteří na terapii pravidelně dochází a každý díl je o jednom z nich. Zní to nudně? Já byl také skeptický: “jak může být zábavný seriál o něčem, co se odehrává na jednom místě a veškerý děj je vyprávěn pomocí rozhovorů?” říkal jsem si. A ono je. A je to zábavné tak, že není problém pustit si třeba osm dílů za sebou.

Terapie (2011) oficiální trailer č. 1. HBO original

Hra o trůny

Tento fenomén snad musel vidět každý, kdo miluje kvalitní a dlouhé seriály. Hra o trůny se odehrává v alternativní historii, kde existuje na jednom kontinentu Sedm království Západozemí. Seriál má na to jak je dlouhý poměrně rychlý spád a často se v něm dějí věcí, které byste nečekali. Můžete tedy očekávat spoustu zvratů a napínavých momentů, ze kterých se vám bude tajit dech. Pokud milujete historii či fantasy, nebo se vám třeba líbil poslední Zaklínač od Netflixu, rozhodně se na něj musíte podívat.

Hra o trůny trailer CZ titulky (GAME OF THRONES) – brzy na HBO

Živí mrtví

The Walking Dead, v češtině Živí mrtví je dnes již legendární seriál, na jehož motivy byla zpracována také néméně úspěšná hra. V příběhu Ricka a ostatních se vžijete do situace, kdy se vlivem nebezpečného viru stalo normální žití noční můrou. Vir totiž nakažené nejen usmrtil, ale také z nich udělal agresivní mrtvoly, které žerou a infikují ostatní zdravé lidi. Sledujete tedy nejen osudy několika lidí, ale také to, co všechno jsou schopni udělat, aby přežili. Seriál má celkem šest sérií a rozhodně budete mít na co koukat. Každý díl je navíc tak napívaný, že se budete chtít koukat dál a dál..

The Walking Dead Trailer

Dexter

Možná si říkáte, že jsou v prvním díle našeho seriálu až příliš mainstreamové seriály. Do tohoto dílu jsem se ale opravdu snažil nacpat to, co mne nejvíce oslovilo. A od té doby, co HBO GO mám to byl i Dexter. Bylo to totiž vůbec poprvé, co jsem seriál viděl a to i přesto, že vznikl již v roce 2006. Dexter Morgan pracuje jako forenzní expert u miamské policie. Na tom by ještě nebylo nic tak originálního. Kdyby však oběti které zkoumá přes noc sám nezabíjel a neměl vše tak dokonale promyšlené. Někdy jsou nápady tohoto chlapíka až geniální. Nejedná se však pouze o každodenní zabíjení. Časem se dovíme, proč Dexter své činy koná a jakou měl minulost.

Dexter | Official Trailer | SHOWTIME Series

Vybrali jste si ze seznamu 5 skvělých HBO GO seriálů?