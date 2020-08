Cast Connect jako Chromecast na steroidech pro Android TV

Google v tichosti představil novou funkci Cast Connect, která řeší jeden z nejvíce otravných problému při použití Google Castu na Android TV. Existují dva způsoby, jak přehrát na Android TV obsah. Musíte si vybrat, jestli použijete aplikací nainstalovanou na vaší televizi nebo odešlete Google Cast třeba z vašeho telefonu. Jedná se prakticky o dva oddělené světy, a to sebou nese značné nepohodlí. Tomu je teď konečně konec.

Ať už jste uživatelem některého z televizorů vybavených systémem Android TV nebo zařízení typu Nvidia Shield TV, tak jistě někdy zažíváte následující scénář. Na telefonu nebo počítači začnete sledovat YouTube video, ale později vás napadne, že by bylo prima přesunout se do pohodlí k vaší TV. Není nic jednoduššího než v aplikaci zmáčknout známou ikonku pro Google Cast a vybrat název vaší TV. Úžasná funkce, která je již roky standardem bude teď díky představení Cast Connect ještě lepší. Původně Google vyvinul tuto funkci pro svůj oblíbeny přehrávač Chromecast a odtud se časem rozšířila i na zařízení se systémem Android TV.

Co umí Cast Connect? Odeslat obsah přes Google Cast přímo do nativní aplikace na Android TV

Umožní ovládat plnohodnotnou aplikaci na Android TV z telefonu i pomocí dálkového ovladače k TV. Umí připojit další telefony jako ovladače.

Cast Connect na Android TV si zamilujete

Problém je v tom, že zařízení s Android TV jsou z pravidla mnohem schopnější než jednoduchý Chromecast. Především podporují instalaci vlastních aplikací z Obchodu Play. Pokud tedy odešleme přes Google Cast video do Android TV, tak se zobrazí ve stejně jednoduchém rozhraní jako na Chromacastu. V tomto režimu nelze s obsahem téměř nic dalšího dělat. Pomocí TV ovladače ho můžeme pouze stopnout nebo o několik sekund přetočit.

Při používání Android TV si rychle zvyknete na komfort nativních aplikací jako YouTube, HBO nebo Netflix. Funkce jako pohodlné přetáčení videa, „lajkování“ osahu, odběr nového kanálu nebo přidání do některého seznamu. Často tak při přesunu do pohodlí před TV obrazovku musím zvolit nepohodlnou cestu, jak obsah na TV přenést. Například spustiti aplikaci YouTube na TV ručně a najít v historii rozkoukané video. Ve skutečnosti se jedná o mnoho kroků. Pokud to zažíváte často tak se vám jistě někdy na mysl vetřela myšlenka, jak by to bylo prima, kdyby se video otevřelo přímo v nativní aplikaci pro Android TV.

Právě tuto skvělou funkcionalitu přináší Cast Connect. Dostaneme tak nejlepší možnosti z obou světů. Video odeslané přes Google Cast se otevře v aplikaci na Android TV, kde bude pokračovat v přehrávání. Bude tak možné použít dálkový ovladač k vaší TV a všechny možnosti aplikace, ale zároveň nepřijdeme ani o možnost ovládat přehrávání z našeho telefonu jako u Chromacastu.

Cast Connect

Google představil Cast Connect poměrně v tichosti. Nejprve je totiž třeba aby jeho podporu přidali vývojáři aplikací pro Android TV. Osobně se domnívám, že s velkou pompou bude Google o této nové funkci mluvit na svojí každoroční akci při představení nového hardwaru. Proslýchá se, že letošní pokračovatel Chromecastu bude zařízení vybavené systémem Android TV. Stále se tak nejspíš bude jednat o jednoduchý dongle za přijatelnou cenu, ale s mnohem větším pohodlím, které nabízí systém Android TV.

Zdroj: Google11