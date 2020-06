Google zlevnil svůj Chromecast. Mezitím unikly parametry jeho následníka

Co nevidět se na trhu objeví nový multimediální prostředník pro televize od Googlu. Hovoří o tom nejen množící se informace o jeho parametrech. Americký gigant před pár dny oficiálně a na trvalo zlevnil současnou generaci zařízení Chromecast prodávanou od roku 2018. Od 9. června je v e-shopu k dostání za 29,99 dolarů, doposud stál 35. Společně s ní se slevy dočkala i verze Ultra. Ta stojí namísto původních 69 dolarů o deset méně. Jde o další znamení, že se blíží následník. Kromě toho, že Chromecast pro rok 2020 nese krycí označení Sabrina, teď máme i nové uniklé specifikace.

Informace pochází z firmwaru zařízení, který “rozebrali” v komunitě XDA Developers. Co se podařilo zjistit? Nový “dongle” od Googlu bude mít kupříkladu 2 GB RAM a procesor Amlogic S905X2. Tento čipset je oblíbený i u Android TV televizí a zvládne například 4K při 75 Hz, HDR10 nebo Dolby Vision. Uniklé specifikace zařízení Chromecast pro rok 2020 zmiňují také službu “SabrinaService”. Pomocí standardu HDMI 2.1 má zajistit co nejnižší latenci při odesílání signálu do obrazovky. To ocení především hráči. Očekává se také přímá podpora pro herní platformu Google Stadia. Rozbor poukazuje i na “GlobalKeyReceiver”, což má být speciální tlačítko ovladače spouštějící například Netflix nebo youTube. Zařízení by mělo mít také mikrofon. Zatím není jasné, kdy se nový Chromecast objeví a kolik bude stát.

Kolik myslíte, že bude nový Chromecast stát?

Zdroj: 9to5, XDA