Call Of Duty: Mobile vstupuje do třetí sezóny. Podívejte se na novinky

Obrovsky oblíbená mobilní verze FPS střílečky Call Of Duty před několika hodinami zahájila třetí herní sezónu. Na jejím začátku se od autorů z Activision dovídáme o novinkách, které čekají na členy bezplatného Battle Pass i placeného Premium Pass od 19. ledna. Najdeme mezi nimi zavedení oblíbených map z plné verze hry, časově omezené herní módy, zbraně a vzhledy. Třetí sezóna Call Of Duty Mobile přináší několik společných novinek do obou druhů přístupů, některé prémiové se pak týkají pouze toho placeného. Všechny nové položky najdete v přehledném seznamu.