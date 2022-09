Pokud jste posledních několik měsíců úplně neignorovali dění na internetu, pravděpodobně jste neunikli alespoň pár obrázkům, které má na svědomí jeden z AI nástrojů pro vizualizaci zadaného textu. Tématu “kreslení” v podání umělé inteligence jsme se věnovali například zmínkou o aplikaci Craiyon, neoficiální mobilní verzi jednoho z nejslavnějších projektů DALL-E, nebo pohledem na odstrašující vizualizace konce světa z dalšího nástroje Midjourney. Druhý jmenovaný se před pár dny postaral také o originální vyobrazení textu hitu Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody – But every lyric is an AI generated image

Za výtvorem stojí provozovatel YouTube kanálu SolarProphet, který se začal v posledních týdnech věnovat právě stříhání klipů k různým skladbám z obrázků vytvořených pomocí AI. Jako vstupní obsah pro generování jednotlivých snímků slouží řádky z textů daných písní. V případě legendární skladby od kapely Queen je výsledkem směsice depresivních i romantických vizualizací, které v drtivé většině opravdu odpovídají předloze.

Za zmínku stojí speciálně fráze “sometimes I wish I’d never been born at all” a “send shivers down my spine”, případně vyobrazení zvolání “Mamaaa”. Však se podívejte sami. Mezi další zajímavě zpracované skladby patří Mr. Blue Sky od Electric Light Orchestra.

Jaké další zajímavé využití AI obrázků jste viděli?