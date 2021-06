Blackview nabízí za super cenu tablet Tab 10 s Androidem 11

Že už jsou tablety zbytečná a drahá zařízení, která nejsou potřeba? Částečně je to rozhodně pravda, nicméně občas s objeví i výjimky, které zaujmou unikátní výbavou nebo cenou. Zejména tím druhým se chlubí nový tablet Tab 10 od čínské společnost Blackview. Značka známá hlavně odolnými mobily posílá na trh na tento desetipalcový kousek se systémem Android 11 za velmi sympatickou předprodejovou cenu.

Tablet Blackview Tab 10

Android 11 (Doke OS_P 1.0)

10.1 IPS displej s rozlišením 1920×1200 px

8,8 mm tloušťka těla

procesor MediaTek MTK8768

4 GB RAM a 64 GB úložiště (rozšířitelné na 128 GB)

fotoaparáty 13mpx zadní a 8mpx přední

podpora externí klávesnice (lze dokoupit)

podpora dual 4G SIM

7480mAh kapacita baterie

Předprodejová cena Blackview tabletu startuje na částce 140 dolarů, tedy cca 2900 Kč. Platí od 7. do 11. června. Následně bude stát tablet do 20. června 150 dolarů, což je zhruba 3150 Kč. Standardní cena má být 199 dolarů, tedy asi 4 150 Kč. Objednávat můžete například z oficiálního webu výrobce. Mezi další prodejní kanály patří i obchody AliExpress či Banggood, ale tam byste se mohli dostat do problému s dopočtem daně v ČR. Doporučujeme tedy uvedený odkaz.

Jak vnímáte současný trh s tablety?

Zdroj: Blackview