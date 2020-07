Jak zjistit výkon telefonu? Zkuste těchto šest nástrojů (tipy pro začátečníky)

Které telefony jsou nejvýkonnější? Jak si vedou dva konkrétní mezi sebou? A jak je na tom ten váš? Odpovědi na tyto otázky je možné hledat na několika místech. Jako první se nabízejí tabulkové parametry. Ty napoví mnohé, ale stejně jako u závodních aut reálnou připravenost na zátěž neodhalí. Tak co testování? Auto můžete vzít na okruh a dupnout na pedál, telefon zase můžete cíleně zahltit náročnými procesy. Málokdo má ovšem možnost neustále jezdit jednu trať v jiných autech a o mobilech platí přeneseně to samé. Nehledě na to, že není jednoduché pokaždé nastavit úplně stejné podmínky. Proto existují benchmarky. Nástroje, které standardizovanou metodou ždímají telefon k maximálnímu výkonu a evidují jeho bodový zisk. Když pak máte takové pomocníky, které si můžete představit jako softwarové řidiče, co jezdí stále stejným stylem, můžete se pustit i do porovnávání. Chcete to zkusit? Tady jsou naše tipy na benchmarky pro Android.

Do výběru jsme zařadili šest nástrojů, o kterých se tak nějak nejvíce mluví. Pokud jste nikdy ani neslyšeli pojem benchmark, jejich jména asi vůbec neznáte. Trochu zkušenější čtenáři by mohli znát alespoň AnTuTu. Tento nástroj, jehož žebříčky jsou veřejností i výrobci celosvětově brány jako velmi významné, má za sebou několik kauz a dokonce také vyhazov z Obchodu Play. Přesto si udržuje velký kredit a oblibu. Pro nás ale nemusejí být nejdůležitější ta nejvyšší čísla. Sekundárním a mnohem zábavnějším smyslem benchmarků je právě porovnávání jakkoli drahých či starých telefonů a k tomu stačí stejné testovací podmínky. Z toho důvodu není úplně nutné a vhodné upínat se na jeden konkrétní nástroj. Jestli chcete s někým soupeřit, vyzkoušejte jich určitě několik.

Benchmarky pro Android: Našich 6 tipů

AnTuTu

V porovnání s ostatními konkurenty je jednoznačně nejkomplexnější a má také největší databázi telefonů, se kterými je možné porovnat ten váš. Jak už jsme zmínili, není k nalezení v Obchodě Play. Stáhnout ho ale můžete odjinud, třeba z APK Mirror.