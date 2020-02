Na oblíbeném serveru Youpin, který pro všemožné projekty s chytrou elektronikou provozuje čínská firma Xiaomi, se začne na konci února prodávat velmi zajímavý teploměr značky Bemcom. Nemá sice spojitost s mobily či aplikacemi (což je určitě škoda a možná se dočkáme u případně novější verze), ale rádi se o něj s vámi podělíme. Nejzajímavější na této zdravotnické pomůcce je, že teplotu měří bezkontaktně pomocí infračervených paprsků. A to extrémně rychle. Hodnotu s přesností na dvě desetiny stupně Celsia dokáže zobrazit během jediné sekundy. Teploměr Bemcom bude v e-shopu Xiaomi Youpin stát 169 Yuanů, což je asi 550 korun. V prodeji by měl být od 26. února.

Infračervené teploměry jsou považovány za jednu z nejlepších možností, jak změřit lidskou teplotu. Fungují na principu detekce infračerveného záření a následného převedení na elektrický proud, který je pak vyjádřen teplotou na displeji. Stěžejní převodník v teploměru Bemcom je německé značky Heimann, takže se dá předpokládat, že bude kvalitní. Teploměr měří pět centimetrů od čela a k jeho ovládání stačí jedno tlačítko. Bezkontaktní a extrémně rychlé měření je trochu bezpečnější (nemusíte na nemocného sahat) a také šetří čas.

O zobrazování teploty se stará LED displej s velmi kontrastními bílými znaky, takže ho přečtou o lidé s problémy zraku. Bemcom teploměr z Xiaomi Youpin shopu má také funkci vibračního upozorňování. Jestli je naměřená teplota pod 38 ° C (tedy lehce zvýšená), přístroj zavibruje jednou. Pokud je vyšší, teploměr pro výstrahu zavibruje třikrát. Zařízení je možné použít na měření dalších věcí, třeba vody nebo mléka, což se může hodit třeba při přípravě pokrmů dětem.

Zvládá také uložit 32 posledních naměřených hodnot. To je možné využít třeba při dlouhodobém porovnávání teplot. Kdyby byl teploměr navíc schopný se připojovat i k nějaké aplikaci pro uchování dat, bylo by to ještě lepší. Ale samozřejmě dražší. I tak jde o zajímavý přístroj. Bemcom měřič by si měl umět poradit i v různých prostředích, protože disponuje kompenzací okolních teplot. Předpokládáme, že se zařízení brzy dostane přes hranice Youpinu na další e-shopy.

Hodil by se vám takový pomocník doma?

Zdroj: gizmo