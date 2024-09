Xiaomi představilo extrémně levný projektor! Nabízí až 110palcový obraz

Xiaomi představilo v Číně nový Redmi Projector 3 s Full HD rozlišením a nízkou cenou

Projektor nabízí obraz až 110 palců, automatické ostření a integraci s HyperOS Connect

Zatím není jasné, zda se dostane i na evropský trh

Xiaomi v Číně právě představilo další ze série svých levných projektorů. Tentokrát se jedná o Redmi Projector 3, jenž nabízí skvělý poměr mezi cenou a výkonem. Zatím se prodává pouze v Číně, ale dá se očekávat, že se časem dostane i na Aliexpress, stejně jako předchozí generace. A kdo ví, třeba jej čínský kolos nakonec představí i globálně, ačkoliv bych tomu nedával velké naděje.

Co tenhle malý šikula dokáže? Především umí vykouzlit obraz o velikosti až 110 palců s kontrastním poměrem 1 500:1. Xiaomi se chlubí, že projektor zvládne jas až 260 CVIA lumenů. Jestli je to hodně nebo málo? Na sledování za slunečného dne to není, ale pro večerní filmový maraton tato hodnota postačí. A co je fajn – optika je utěsněná, takže by se vám tam neměl dostat prach.

Co dále potěší, je automatické ostření pomocí ToF senzoru. Žádné otravné ladění ostrosti, prostě zapnete a jedete. A když už jsme u toho zapínání – projektor podporuje hlasové ovládání a díky Wi-Fi a Bluetooth ho můžete použít i jako bezdrátový reproduktor. Zvukovou stránku totiž obstarává dvojice 5W reproduktorů, což sice není nic extra, ale pro základní poslech bez problémů postačí. Samozřejmostí je také HDMI, USB 2.0 a pro aplikace a média poslouží 32GB úložiště.

Xiaomi nezapomnělo ani na své ekosystémové ambice. Redmi Projector 3 je kompatibilní s HyperOS Connect, takže ho můžete propojit s dalšími chytrými zařízeními a ovládat přes aplikaci Xiaomi.

V Číně startuje na 999 juanech, což je v přepočtu asi 3 200 Kč.

Jak se vám líbí nový projektor Redmi?

Zdroj: XiaomiYoupin