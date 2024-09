Barbie Phone od HMD dostal retro design a tvar „véčka“

Umí LTE, dual SIM a nechybí mu audio jack

Koupíte ho i v Česku a stanete se nepřehlédnutelnými

Margot Robbie by se ve filmu Barbie s tímhle fascinujícím retro telefonem dokonale vyjímala. Pořídit si ho ale můžete i vy – a to ať už jste zarytými příznivci téhle hračky od Mattela nebo zkrátka milujete růžovou. Retro „véčko“ Barbie Phone od HMD bylo ohlášeno už letos v únoru, ale teď vtrhlo na trh jako růžové tornádo.

Seženete ho za necelých 3 300 korun, a to i v některých českých obchodech a e-shopech. A i když vás nejspíš uzemní svým odvážným designem, funkcemi vás do kolen nedostane. O to ale jeho vývojářům ani nešlo.

Time to start living your dream life with the HMD Barbie Phone!

Staré, dobré véčko

Velmi dobré rozhodnutí bylo udělat tento mobil jako dual SIM a chlubí se i konektorem USB-C. Milovníci sluchátek s kabelem pak jistě ocení vstup jack 3,5 mm, který většině moderních telefonů naprosto chybí. Tím ale výčet pozitiv, která by vás mohla nadchnout, víceméně končí. A začíná staré dobré retro.

Co se týká fotoaparátu, ten má jen 0,3 Mpx, displej má pouhých 2,8″ a rozlišení 320 × 240. Procesor je typu Unisoc T107 a operační systém Series 30+. Mobil umí FM rádio a má slot na paměťovou kartu (až 32 GB). Operační paměť je 0,06 GB a vnitřní paměť 0,13 GB.

Baterie má sice pouze 1 450 mAh, nicméně díky absenci chytrých funkcí vydrží poměrně dlouho. Co se týká „moderních funkcí“, tak u Barbie Phonu najdete Bluetooth 5 a podporuje LTE internet. Displej samozřejmě není dotykový a jeho ikonky jsou růžové (jak jinak).

Ti, kdo si takový mobil pořídí, ale budou hledět spíš na jiné parametry. Dostanete k němu totiž fešné doplňky ze světa Barbie – můžete si ho dozdobit samolepkami, připnout k němu stylovou šňůrku s korálky nebo u něj průběžně měnit kryty za ještě bláznivější. Všechny tyto kýčovité doplňky jsou samozřejmě součástí balení.

A jelikož s tímto mobilem vstupujete do světa růžové, nemělo by vás překvapit, že stejnou barvu má nejen nabíjecí kabel, ale i baterie Barbie Phonu.

Co si myslíte o tomto počinu HMD?

Zdroj: hmd.com