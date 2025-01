Windows 11 neaktualizují aplikace automaticky. Takto to napravíte

Reklama

Microsoft Windows 11 lze označit za vyspělý operační systém. Na rozdíl od Androidu nebo iOS ale trpí jedním nedostatkem, a to absencí automatických aktualizací instalovaných aplikací. Některé aplikace to řeší samy, například Chrome, Adobe a další, ale znamená to, že pro každou aplikaci běží v systému nějaký agent, který hlídá aktualizace. Naštěstí existuje lepší řešení.

Možná jste slyšeli o správci balíčků WinGet. A možná vás odradilo to, že běží v příkazovém řádku a jeho ovládání může být uživatelsky méně přívětivé. A proto vznikl projekt UniGetUI. Je to aplikace, která dodává grafické rozhraní a jejíž ovládání je mnohem přívětivější.

Stažení a instalace

Aplikaci stáhnete ze zdroje, který vám nejvíce vyhovuje. Jejich seznam najdete na stránkách projektu. Dále ji nainstalujete běžným způsobem a nastavíte podle vlastních preferencí.

Nejen Windows 11

UniGetUI by měl fungovat i na Windows 10, Windows Server 2019 a 2022 a dokonce i na arm64, protože má vlastní implementaci WinGetu.

Automatické aktualizace aplikací

UniGetUI může běžet na pozadí a periodicky kontrolovat aktualizace nainstalovaných aplikací. Jaký je rozdíl mezi tímto přístupem a agenty od Adobe a dalších? Inu, v případě UniGetUI se jedná o jednu aplikaci, která hlídá aktualizace téměř všech ostatních aplikací! Vše máte pěkně pohromadě v jednotném prostředí.

UniGetUI zobrazí upozornění, že jsou k dispozici aktualizace, vy zvolíte, co všechno se má aktualizovat a pak už jen čekáte. Vzhledem k tomu, jak Windows fungují, je třeba potvrzovat požadavky na administrátorská oprávnění, pokud to některé instalátory potřebují. Ale ve srovnání s ručním hlídání aktualizací to je nebe a dudy.

Správa balíčků

UniGetUI neumí jen hlídat aktualizace, i když už to samo o sobě by stálo za jeho instalaci. Aplikace umožňuje procházet repozitáře a aplikace také vyhledávat a instalovat. Zajímá vás software pro YouTube? Stačí napsat příslušnou frázi do vyhledávání a UniGetUI vám nabídne aplikace ke stažení. O stažení správné verze instalačního souboru a jeho instalaci se samozřejmě postará za vás.

Závěr

UniGetUI určitě stojí za vyzkoušení. Od té doby, co ho používám, nemám problémy s neaktuálními aplikacemi. Občas se stane, že si na některé aplikaci vyláme zuby. Nejčastěji proto, že vývojář umístil jinou verzi do repozitáře a jinou třeba k sobě na web. Řešením je v takovém případě aplikaci přeinstalovat pomocí UniGetUI a nebo ji dát na seznam ignorovaných.

Jak hlídáte aktualizace aplikací vy?

Zdroj: vlastní, UniGetUI