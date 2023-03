Co je to Zigbee 3.0?

Zigbee 3.0 je bezdrátová technologie, která se v mnoha ohledech podobá třeba technologii Bluetooth. Díky ní můžeme pomocí telefonu ovládat svou chytrou domácnost a to od zapnutí zásuvky přes upravení barvy světla až po ovládání žaluzií. Funguje až do vzdálenosti 75 metrů a díky své kompatibilitě můžete propojit více zařízení a to i od různých výrobců. Potěší rovněž fakt, že lze Lidl zařízení ovládat skrz Google Asistenta či Google Home.