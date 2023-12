Asus Zenfone 11 Ultra – konec malých výkonných Androidů?

Před několika měsíci se spekulovalo, že Asus výrazně omezí chod své mobilní divize

Nástupce výkonného a kompaktního Asusu Zenfone 10 už pravděpodobně nedorazí

Chystaný Asus Zenfone 11 Ultra kompaktní rozměry určitě mít nebude

Kompaktní telefony to na trhu v těchto letech vůbec nemají jednoduché. Zájem o ně setrvale klesá, výrobci jim nevěnují téměř žádnou pozornost a postupně mizí z portfolií zavedených značek. Těžko říct, jestli se na tomto procesu ještě může něco změnit…

Snadno tu logiku můžeme otočit – nabídka kvalitních kompaktních telefonů je malá, tím pádem zákazníci kupují telefony s větším displejem, výrobci se tedy soustředí právě na ně, nabídka se ještě více zmenšuje a celý cyklus je uzavřen.

Výjimkou v tomto směru byly v posledních letech dva výrobci, konkrétně Asus a Sony. Oba na trh průběžně uváděly kompaktní vlajkové lodě a jsou to přístroje, které si pozornost zkrátka zaslouží. Ale oba výrobci opakují stejné chyby – kombinace vysoké ceny a krátké podpory není ideální, ani fotoaparáty nepatří k úplné špičce. Ačkoliv Asus Zenfone 10 a Sony XPERIA 5 V vypadají na pohled krásně, jejich nákup je zkrátka spojen s nemalými kompromisy. A teď se navíc zdá, že kompaktní telefony dost možná zabalí samotný Asus a zůstane osamocené Sony.

Asus Zenfone 11 Ultra bude skvělý, ale nebude malý

Už před několika měsíci se mluvilo o konci mobilní divize Asusu, Zenfone 11 vypadal hodně nepravděpodobně. V certifikačním přehledu Bluetooth se ale nově objevila zmínka o modelu Asus Zenfone 11 Ultra, na úplný konec to zatím nevypadá! Ale neradujte se předčasně, existuje reálná šance (a popisek tomu napovídá), že Asus Zenfone 11 Ultra nebude úplně novým mobilním telefonem, ale více či méně upravenou verzí některého modelu z herní řady ROG, jejichž představení proběhne na veletrhu CES během ledna příštího roku.

Nechci tím říci, že bych se na novinku od Asusu netěšil. Ale ROG Phone 8 v jiném kabátě není úplně to, co by fanoušci společnosti Asus uvítali, třeba se ale pletu. Svět kompaktních a výkonných telefonů s Androidem přijde o jednoho z posledních členů…

Doteď rád vzpomínám na Apple iPhone 13 Mini, který jsem přibližně rok používal jako záložní telefon a ačkoliv jsem nikdy nebyl fanouškem iOS, kombinace kompaktních rozměrů, výborné nabídky funkcí a špičkového fotoaparátu prostě je lákavá a fungovala. Bohužel Apple už Mini verze nevydává a chystaný iPhone SE čtvrté generace nebude rovnocennou náhradou.

Chybí vám kompaktní výkonné Androidy?

Zdroj: androidauhority