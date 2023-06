Asus Zenfone 10 se nám odhalí už 29. června

Nové rendery potvrzují přítomnost audio jacku

V Česku by mohl stát do 20 000 korun

Asus Zenfone 10 se nám představí už 29. června, tedy příští čtvrtek a už nyní o něm víme hromadu podstatných informací. Není to tak dávno, co unikly oficiální rendery prozrazující mimo jiné barevné varianty a nyní unikají další, které odhalují další detaily.

Novější sada snímků Zenfone 10 nám nejenom potvrzuje to, co jsme zjistili minule, ale také nám prozrazuje další informace. Jednou z nich je zachování 3,5mm konektoru pro sluchátka, což je v současném trendu mezi vlajkovými loděmi poněkud neobvyklá záležitost. Už teď je jasné, že bude vybavený čipem Snapdragon 8 Gen 2, 5,9″ AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Počítá se také s 50Mpx hlavním senzorem s šestiosou stabilizací. Výdrž pak obstará 4300mAh baterie s podporou 30W nabíjení a konečně bychom se měli dočkat i bezdrátového dobíjení.

Spolu se základním Galaxy S23 půjde tedy o nejmenší vlajkové lodě s Androidem. Dle úniků by si za Zenfone 10 měl Asus účtovat 749 dolarů, tedy asi 16 300 korun bez daně. Po jejím připočtení by u nás mohl stát tchajwanský telefon do 20 000 korun, což by byla solidní nabídka.

Jak se těšíte na Zenfone 10 od Asusu?

Zdroj: GSMArena