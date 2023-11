Nový iPhone SE zatopí Androidům střední třídy. Co přinese?

Levný iPhone SE je důležitou součástí portfolia společnosti Apple

Výrobce už několik měsíců pracuje na čtvrté generaci a vývoj se blíží do cíle

Představení má proběhnout během jara, Apple vylepší klíčovou funkci

Apple připravuje již čtvrtou generaci populárního (a relativně levného) modelu iPhone SE a postupně se objevuje stále více úniků, které zmiňují některé důležité vlastnosti přístroje, který by měl být představen během jara. Teď se zdá, že budoucí iPhone SE se může těšit na značný posun v klíčovém prvku výbavy. Androidy střední třídy by měly být na pozoru. Na co se Apple zaměří?

Měl by to být podle očekávání fotoaparát, iPhone SE čtvrté generace má mít hlavní snímač ze současného iPhonu 15 a to by znamenalo obrovský posun kupředu v kvalitě fotografií. A já souhlasím, navíc se shoduji i s dalšími postřehy redaktora webu phonearena – raději jeden špičkový nekompromisní snímač než tři, čtyři (pět, šest…) čoček, kde každá sice má svůj speciální účel, ale výsledná kvalita snímků je pořád kompromisem a nejčastěji stejně budete fotit hlavním snímačem. Pokud se úniky potvrdí, budoucí iPhone SE bude fotit výrazně lépe než ostatní telefony střední třídy. A to může být rozhodující prodejní argument!

iPhone SE není o fotografování. Zatím…

Současný (ani minulý či předminulý) iPhone SE nebyl o fotoaparátu. Ne že by fotil špatně, ale na další telefony od společnosti Apple se nechytal. Sám jsem krátkou dobu měl možnost iPhone SE používat a skvělá byla především jeho velikost. Kompaktní výkonný stroj má své kouzlo. Ale ještě více se mi líbil iPhone 13 Mini…

Pravda je, že jsem sám několika lidem ve svém okolí doporučil Google Pixel 6a, pokud chtěli výborný fotoaparát za rozumné peníze. A jsou s výběrem spokojeni… Pokud by budoucí iPhone SE stál podobné peníze a skutečně přinesl fotoaparát s rozlišením 48 megapixelů, pak bych se nebál doporučit i ten, ačkoliv jinak mám k iOS odpor a nedokázal jsem si na něj zvyknout.

Na oficiální představení čtvrté generace iPhonu SE si ještě budeme muset pár měsíců počkat, pokud si ale Apple vypůjčí klíčové prvky ze současných iPhonů a nasadí zajímavou cenovku, mohl by mít zaděláno na pořádný úspěch. Ve druhém čtvrtletí letošního roku obsadily telefony Apple první čtyři místa v řebříčku nejprodávanějších telefonů, příští rok Apple může klidně obsadit pozic pět.

Zdroj: phonearena