Série Assassin’s Creed patří bezesporu mezi nejúspěšnější herní značky současnosti. I přes jistou dávku repetetivnosti a přílišnou rozsáhlost, kterou posledním hrám pro PC a konzole někteří fanoušci vyčítají je každý další díl této ságy vyhlížen s velkými očekáváními. Oproti tomu na mobilech se titulům se zabijákem v kápi zdaleka tolik nedaří. To by však mohl změnit připravovaný titul s prozatímním jménem Assassin’s Creed Codename Jade.

Velká Assassin’s Creed hra pro mobily?

Příběh novinky má být zasazen do starověké Číny v roce 215 př. n. l., což je může být velmi atraktivní lokace už jen díky tomu, že by se mohla výrazněji lišit prakticky od všeho, co jsme v sérii doposud viděli – tedy, když nepočítáme plošinovku s podtitulem Chronicles China. Tvůrci nás navíc lákají na parkour na Velké čínské zdi a možnost vytvořit si vlastní postavu, které jsme se ve “velkých dílech” série dosud ještě nedočkali.

Assassin’s Creed Codename Jade – Reveal Trailer | Ubisoft Forward 2022

Mapa by pochopitelně měla být pořádně rozlehlá, posetá různými městy, pevnostmi či skrytými zákoutími. Tedy taková, jakou ji známe z titulů pro PC a konzole. Novinka pro mobilní zařízení se svým “velkým” předlohám bude pochopitelně snažit přiblížit také po stránce hratelnosti a daleko za nimi nezůstane ani grafickým zpracováním. Zatím jsme sice neviděli samotný gameplay, ale podle traileru vytvořeném v enginu hry to vypadá, že se můžeme těšit na skutečně krásnou grafiku, za kterou bychom se ještě před pár lety nezlobili ani na konzolích. Více informací však v tuto chvíli již bohužel nemáme a tak nezbývá než čekat, kdy se Ubisoft vytasí s nějakým gameplay trailerem či datumem vydání této novinky.

Jak se vám nový Assassin’s Creed pro mobily zatím líbí?

Zdroj: ign.com