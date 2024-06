Assassin’s Creed Mirage dnes oficiálně vyšel na jablečné telefony a tablety

Zdaleka nejlépe vypadá na novém iPadu s čipem Apple M4

Hru je nyní možné pořídit za akční cenu a lze ji vyzkoušet na 90 minut zdarma

Od dnešního dne (7. června) se fanoušci série Assassin’s Creed můžou ponořit do atmosféry středověkého Bagdádu v mobilní verzi hry Mirage. Tento titul, původně prezentovaný Applem jako ukázka výkonu čipu Apple A17 v iPhonu 15 Pro, slibuje konzolovou kvalitu herního zážitku na mobilních zařízeních. Ostatně na velké konzole také kromě počítačů vyšel a přestože nejde o tak ambiciózní díl, jakým byla například Valhalla, jde stále o jednu z prvních AAA her, která vyšla kromě konzolí i na telefony a kromě grafických ústupků dostáváme plnotučný zážitek.

Assassin’s Creed Mirage na jablečných zařízeních

Mirage se vrací k tradičním kořenům série s důrazem na parkour a stealth. Hráči se ocitnou v roli Basima Ibn Ishaqa a děj se odehrává především v Bagdádu. Samozřejmě nechybí ikonické zbraně včetně vystřelovací dýky a široká škála možností, jak se s nepřáteli vypořádat. Příběh se odehrává v 9. století n. l. v době vrcholícího Zlatého věku islámu. Hru jako takovou ale není věřím třeba nikterak zvlášť představovat. Jde zkrátka o plnohodnotného asasína, na nějž jsme dlouhá léta zvyklí.



Vyšel už minulý rok a Apple společně s Ubisoftem přislíbil, že letos vyjde i na jeho mobilní zařízení. A tak se právě nyní stalo. Mnozí z nás byli zvědaví, jak takto náročný titul jablečné stroje zvládnou. A výsledek? Na iPhonu 15 Pro/15 Pro Max (to jsou jediné dva telefony, na nichž je možné hru spustit) běží v rozlišení 1398 x 645 pixelů a při 30 snímcích za vteřinu, avšak v některých situacích hra padne i pod tuto hranici. Na malém displeji je takto nízké rozlišení ještě docela akceptovatelné a hra nevypadá vůbec špatně.

Kromě iPhonů je možné si titul zahrát také na iPadech s čipem M1 či novějším. Na nich běží hra o poznání lépe a ve vyšším rozlišení, hlavně na nejnovějším iPadu Pro s čipem M4. Tam běží v rozlišení 1937 x 1335 a stabilně na 30 fps. To je více než působivý výsledek, bavíme se stále o ARM čipu, kterému navíc nepomáhá žádné aktivní chlazení.

Assassin’s Creed Mirage je na App Store dostupný za velmi sympatickou zaváděcí cenu 599 Kč. Ta bude platit do 20. června, poté se zvýší na 1 199 Kč. Hru si můžete na hodinku a půl navíc vyzkoušet zcela zdarma.

Mohli bychom se v budoucnu dočkat AAA her i na Androidu?

Mobilní verze Assassin’s Creed Mirage je momentálně dostupná pouze pro iOS. To vyvolává samozřejmě logickou otázku — dostaneme někde velké AAA tituly i na Androidu? Výkon na to bezpochyby je, minimálně pokud se budeme bavit o čipech jako Snapdragon 8 Gen 3 nebo Dimensity 9300. Nicméně existuje několik faktorů, které by mohly bránit jejich vydání. Jablíčkáři obecně utrácejí v obchodech s aplikacemi více peněz než lidé používající Android, což jistě ví i vydavatelé her. Tam osobně vidím jednu z mnoha překážek. Mezi ty další by mohla patřit i optimalizace. Ale nikdy neříkej nikdy…

Dávají vám velké AAA hry smysl na mobilních platformách?

Zdroj: Ubisoft