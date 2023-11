Aqara letos pořádně šlápla do chytré domácnosti a představila hromadu produktů

Těmi nejnovějšími jsou produkty z řady T1, které disponují technologií Zigbee 3.0

Mezi hlavní výhody patří vylepšené zabezpečení a podpora OTA aktualizací

Aqara je známá především díky svým gadgetům chytré domácnosti. V letošním roce jsme této firmě u nás na webu dávali docela dost pozornosti, recenzovali jsme třeba chytrý videozvonek, relé, RGB pásek nebo FP2 senzor. V říjnu čínská firma odhalila několik dalších novinek, konkrétně vylepšené gadgety s označením T1. V tomto článku si povíme, co gadgety umí a v čem se liší od svých starších verzí.

V čem se liší T1 produkty od těch starších?

Produkty řady T1 se designově od těch starších nikterak neliší, změny se odehrávají především pod kapotou. Máme zde totiž standard Zigbee 3.0, který oproti verzi 1.2 nabízí vylepšené zabezpečení a především podporuje OTA (Over-the-air) aktualizace. Výrobce (teď není řeč jen o firmě Aqara) tedy může své produkty udržet delší dobu při životě a pokud se na nich projeví nějaká chyba, může je na dálku aktualizovat a problém vyřešit nebo je nadále vylepšovat o nové funkce.

S jakými platformami si Aqara T1 produkty rozumí?

Produkty Aqara nemusíte nutně provozovat jen s výchozí aplikací, rozumí si také s Applem, Alexou od Amazonu, SmartThings od Samsungu či IFTTT.

Apple Home

Amazon Alexa

Google Home

Matter

SmartThings

Yandex Smart Home

IFTTT

Aqara Water Leak Sensor T1

Aqara Water Leak Sensor T1 je detektor úniku vody, jak už nám samotný název říká. Hodí se takřka kamkoliv, ať už si ho chcete dát třeba za myčku, pračku nebo ho mít prostě jen na chodbě. Proč? Pokud vám soused vytopí byt a vy zrovna nebudete doma, můžete si této nepříjemnosti všimnout mnohem dříve, informovat souseda a zabránit tak vyšším škodám. Jedinou podmínkou je, že musí hladina vody dosáhnout na 0,5 mm, jinak ji senzor nepozná. V aplikaci Aqara si můžete nastavit nejrůznější scénáře, například pokud senzor zjistí, že někam unikla voda, může vypnout tyto spotřebiče (třeba i ty hloupé, máte-li je zapojené do chytré zásuvky). Samozřejmě disponuje certifikací IP67, takže se nemusíte bát, že při kontaktu s vodou přestane fungovat.

Aqara Door And Window Sensor T1

Aqara Door And Window Sensor T1 je dalším novým senzorem, který usnadní život všem lidem, kteří chtějí mít maximální kontrolu nad svou domácností. Do ekosystému Aqara je vhodnější než Dveřní a okenní senzor Aqara P2, který jsem pro vás recenzoval, a to z jednoduchého důvodu – kompatibilita, jelikož P2 si zatím nerozumí s žádnou Aqara bránou. Senzor samozřejmě můžete používat jen jako kontrolu nad tím, zda jste všude zavřeli okna/dveře, ale i na něj si lze nastavit automatizace. Příklad: Pokud se otevřou vchodové dveře po 18:00, rozsvítí se žárovka na chodbě, nebo pokud je okno otevřené déle než 10 minut, přestane se topit. Na to lze využít třeba chytré hlavice. I ty jsme pro vás testovali.

Aqara Temperature And Humidity Sensor T1

Aqara Temperature And Humidity Sensor T1 slouží ke sledování vlhkosti, tlaku a teploty ve vaší domácnosti. Opět by byla v tomto případě trochu škoda využívat jej jen pro sledování těchto údajů a pravá síla tkví v automatizacích. Využívám ho nejen v kombinaci s chytrými hlavicemi, ale také s RGB páskem, kdy se jeho barva v obýváku mění v závislosti na teplotě. Pásek mi navíc blikne, zaznamená-li prudkou změnu teploty.

Aqara Wireless Mini Switch T1

Aqara Wireless Mini Switch T1 je praktické chytré tlačítko, skrz které můžete aktivovat nejrůznější funkce vaší chytré domácnosti. Dává smysl především u domácností, které jsou už nějakými gadgety vybavené. Do jednoho stisknutí můžete namapovat několik funkcí, vypínač navíc umí akce hned tři – krátké stisknutí, dlouhé stisknutí a dvojité stisknutí. Jestliže tedy nejste fanoušky automatických akcí, můžete je vyvolat jen v moment, kdy chcete vy sami. To se může hodit třeba streamerům – po stisknutí jediného tlačítka se vám může zapnout počítač, ale také všechna potřebná světla. K chodu stačí jedna CR2032, která vydrží až 2 roky.

Jak se vám pozdávají nové produkty Aqara T1?

