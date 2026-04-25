Vylepšenou Siri bude pohánět Google Gemini. Dočkáme se jí ještě letos Hlavní stránka Zprávičky Google na konferenci Cloud Next 2026 potvrdil, že novou Siri od Apple budou pohánět modely Gemini Přepracovaná hlasová asistentka dorazí ještě v tomto roce, první ochutnávku nabídne WWDC 8. června Otevřené zůstává, zda Gemini poběží na serverech Googlu, nebo v rámci Apple Private Cloud Compute Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Apple se s nástupem generativní umělé inteligence trápí jako málokterá velká technologická společnost. Přepracovaná Siri s pokročilými schopnostmi měla dorazit původně už loni, pak byla odložena na jaro 2026 a kvůli problémům s přesností termín sklouzl kamsi ke konci letošního roku. Uživatelé mobilních telefonů s Androidem si mezitím užívají schopného asistenta Google Gemini nebo proprietární řešení jednotlivých výrobců. Cupertinský gigant si během toho musel přiznat, že na vývoj vlastních AI modelů v aktuální kvalitě nestačí, a sáhnul po řešení od přímého konkurenta – právě od firmy Google. Ta nyní partnerství oficiálně potvrdila. Siri poběží na Gemini, říká šéf Google Cloud Na čích serverech Gemini poběží? Siri poběží na Gemini, říká šéf Google Cloud Informace zazněla přímo na konferenci Google Cloud Next 2026, která proběhla v Las Vegas. Šéf divize Google Cloud Thomas Kurian při své prezentaci uvedl, že společnost spolupracuje s Applem jako jeho „preferovaný poskytovatel cloudu" a pomáhá vyvíjet novou generaci Apple Foundation Models postavených na technologii Gemini. Tyto modely mají podle jeho slov pohánět budoucí funkce Apple Intelligence včetně přepracované personalizované Siri, jež vyjde ještě v průběhu letošního roku. O partnerství se sice spekulovalo už od začátku roku a veřejně jej naznačil i samotný Apple, ovšem Google se k celé dohodě až doposud oficiálně nevyjadřoval. Současné potvrzení přichází ve chvíli, kdy se blíží konference WWDC 2026 startující 8. června, na níž by měla být představena nová verze operačního systému iOS 27 a kde téměř jistě uslyšíme také o všemožných vylepšeních Siri. Na čích serverech Gemini poběží? Jedna podstatná otázka zůstává otevřená. Zatím totiž není jasné, zda budou modely Gemini běžet přímo na serverech Googlu, nebo zda se bude zpracovávat v rámci Apple Private Cloud Compute, tedy v infrastruktuře, již si Apple postavil s důrazem na soukromí uživatelů. Dřívější zprávy naznačily, že Apple dokonce Google požádal o prošetření možnosti provozovat servery přímo v jeho datových centrech, protože s příchodem chytřejší Siri očekává výrazně větší zátěž cloudu. Apple má podle dřívějších vyjádření na dodání přepracované asistentky čas do konce prosince 2026. V ideálním případě si tedy uživatelé iPhonů a iPadů budou moct „chytřejší" Siri vyzkoušet už během svátků, i když definovat, co přesně znamená „dorazit", je u Apple v posledních dvou letech trochu umění. Pro samotný Apple jde bezesporu o nezvyklý krok. Firma, která celá léta budovala image soběstačné značky vyvíjející si vlastní klíčové technologie, si nyní půjčuje „mozky" od konkurenta, jenž ji na poli generativní AI dlouhodobě převyšuje. Z pohledu uživatelů to však může být dobrá zpráva. Pokud se Gemini v útrobách Siri osvědčí, mohla by asistentka konečně dohnat ChatGPT nebo samotné Gemini provozované jako samostatná aplikace. Na přesnější detaily si budeme muset počkat do června. Co říkáte na to, že Apple sáhl po AI od Googlu? Zdroje: MacRumors, GSMArena