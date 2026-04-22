iPhone 17 spadl pod 20 tisíc! Má 120Hz displej, 256GB úložiště a schopné fotoaparáty iPhone 17 přináší 120Hz displej, vylepšené fotoaparáty, delší výdrž baterie a 256GB úložiště v základu V Česku se dá pořídit od 19 412 Kč — pod psychologickou hranicí 20 tisíc Oproti startovní ceně 22 990 Kč ušetříte přes tři tisíce korun Jakub Kárník Publikováno: 22.4.2026 16:00 Apple loni zamíchal svou nabídkou — zrušil Plus verzi, zavedl ultratenký model iPhone Air a pořádně vyšperkoval i základní iPhone 17. A právě ten se jeví jako nejrozumnější volba pro většinu lidí. iPhone 17 s 256GB úložištěm se v Česku nyní dá pořídit už od 19 412 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete iPhone s moderní výbavou bez nutnosti platit za Pro modely. Konečně má i základní iPhone 120Hz ProMotion displej, Always-on funkci a 3 000 nitů jasu.⚠️ Zvažte, že chybí teleobjektiv — pokud hodně fotíte přiblížené scény, Pro model je lepší volba. A Apple Intelligence v ČR stále nedoběhlo na plnou funkcionalitu.💡 Za 19 412 Kč dostanete 6,3″ OLED displej s 1–120 Hz ProMotion, čip A19, 256 GB úložiště, dvojici 48Mpx fotoaparátů (hlavní + ultraširokoúhlý), Ceramic Shield 2, 18Mpx selfie kameru s Center Stage a výdrž až 30 hodin přehrávání videa. Co stojí za pozornost Apple letos u základního iPhonu nasadil velkou změnu — ProMotion displej s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Čtyři roky trvalo, než se tato funkce dostala z Pro modelů i na základní iPhone, a konečně tu máme také Always-on displej, na kterém vidíte čas a notifikace i bez nutnosti probouzet telefon. Jas dosahuje 3 000 nitů a povrch má antireflexní úpravu — v praxi to znamená, že na přímém slunci opravdu nemáte problém vidět na obrazovku. Displej se navíc zvětšil z 6,1″ na 6,3″ a rámečky jsou překvapivě tenké. Druhý velký upgrade je fotoaparát. Apple zdvojnásobil rozlišení ultraširokoúhlého snímače z 12 na 48 Mpx — teď máte vzadu dva 48Mpx fotoaparáty (hlavní + ultraširokoúhlý). Selfie kamera dostala 18Mpx rozlišení a funkci Center Stage, která automaticky zarámuje skupinové snímky a dokáže i otočit orientaci z portrétu na šířku bez nutnosti pootáčet telefon. Novinkou je i Dual Capture — současné nahrávání z přední i zadní kamery, které oceníte na koncertech nebo při cestování. Důležité je i 256GB úložiště v základu — Apple konečně upustil od 128GB startovací varianty, takže za stejnou cenu dostanete dvojnásobek prostoru. A výdrž baterie se podle testů zlepšila znatelně — iPhone 17 bez problému zvládne 1,5 dne běžného používání. S čím počítat Na rozdíl od Pro modelů zde chybí teleobjektiv — maximum, které telefon zvládne, je 2× přiblížení z hlavního senzoru. Pokud fotíte hodně přiblížených scén, Pro modely jsou lepší volba. Procesor A19 je oproti A19 Pro v dražších modelech mírně slabší, ale v běžném provozu ten rozdíl nepoznáte. Benchmarky ukazují, že iPhone 17 výkonnostně překonává celou iPhone 16 řadu včetně Pro Max varianty. Je pro vás u iPhonu důležitější co nejnižší cena, nebo připlatíte za Pro model kvůli teleobjektivu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi