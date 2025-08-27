Apple prozradil, kdy představí iPhone 17. Letošní prezentace může být opravdu zajímavá Hlavní stránka Zprávičky Apple oznámil datum zářijové keynote, kde představí řadu iPhone 17 Event se uskuteční 9. září od 19:00 našeho času Největší pozornost poutá zcela nový model iPhone 17 Air s extrémně tenkým tělem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Apple konečně potvrdil datum své tradiční zářijové keynote. Nová generace iPhone 17 bude představena během přenosu, který poběží 9. září od 19:00 našeho času. Řada přinese čtyři modely včetně očekávaného iPhonu 17 Air, který nahradí dosavadní variantu Plus a v únicích se prezentuje jako nejzajímavější novinka celého portfolia. iPhone 17 Air jako hvězda letošního roku iPhone 17 Air se podle spekulací pyšní extrémně tenkým tělem o tloušťce pouhých 5,5 mm v nejtenčím místě, čímž překoná i 5,8 mm tenký Samsung Galaxy S25 Edge. Apple za tuto eleganci ovšem vybere daň v podobě mnoha významných kompromisů. Jak jsme vás nedávno informovali, baterie má mít kapacitu pouhých 2 900 mAh, což je výrazně méně než u všech loňských modelů včetně základního iPhone 16 (ten má 3 561 mAh). Jihokorejská konkurence pak nabízí 3 900 mAh Telefon se navíc spokojí pouze s jedním 48Mpx zadním fotoaparátem, přičemž přední kamera údajně nabídne rozlišení 24 Mpx. Displej s úhlopříčkou 6,6 palce podle všeho doplní čipset A19 Pro se sníženým počtem GPU jader pro lepší energetickou efektivitu a 12 GB RAM. Model také jako první nasadí vlastní 5G modem Apple C1. Základní iPhone 17 s vylepšeními pro všechny Standardní iPhone 17 dostane větší 6,3palcový displej a poprvé nabídne technologii ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí a Always-On displej, které byly dosud vyhrazené Pro modelům. Pod kapotou telefonu má tikat čipset A19 v doprovodu 8 GB RAM, na přední straně se pak máme setkat s vylepšenou 24Mpx selfie kamerou TrueDepth. Pro modely s radikální změnou fotoaparátů iPhone 17 Pro a Pro Max si zachovají velikosti displejů 6,3 a 6,9 palce, ale přinesou zásadní redesign zadních fotoaparátů. Namísto trojúhelníkového uspořádání nejspíš dostanou horizontální lištu přes celou šířku telefonu se třemi 48Mpx snímači (širokoúhlý, ultra širokoúhlý a teleobjektiv), s níž se stanou prakticky nepřehlédnutelnými. Oba modely se spolehnou na plnohodnotný čipset A19 Pro s 12 GB RAM kvůli rozšířeným AI funkcím. Zajímavostí je údajný přechod z titanu na hliníkovou konstrukci a nové barevné varianty včetně oranžové. Letos se zkrátka nudit nebudeme Vypadá to, že letos se nudit nebudeme. Řada iPhone 17 by podle dosavadních spekulací a úniků mohla přinést dostatek hardwarových a designových změn na to, aby ji šlo označit za zajímavou. Apple bude mít ostatně co dělat, aby přesvědčil uživatele rozhodující se mezi koupí jablíčka a modelu z nové řady Pixel 10, která vůbec poprvé přinesla magnety. Těšíte se na některý z nových iPhonů 17? Zdroj: Apple O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Apple iPhone 17 Air Apple iPhone 17 Pro Max iphone 17 Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Apple opouští ikonický design. iPhone 17 Pro bude od základu překopaný, inspiroval se Androidem Jakub Kárník 13.12.2024