Apple prozradil, kdy představí iPhone 17. Letošní prezentace může být opravdu zajímavá

  • Apple oznámil datum zářijové keynote, kde představí řadu iPhone 17
  • Event se uskuteční 9. září od 19:00 našeho času
  • Největší pozornost poutá zcela nový model iPhone 17 Air s extrémně tenkým tělem

Adam Kurfürst
27.8.2025 06:00
Apple konečně potvrdil datum své tradiční zářijové keynote. Nová generace iPhone 17 bude představena během přenosu, který poběží 9. září od 19:00 našeho času. Řada přinese čtyři modely včetně očekávaného iPhonu 17 Air, který nahradí dosavadní variantu Plus a v únicích se prezentuje jako nejzajímavější novinka celého portfolia.

iPhone 17 Air jako hvězda letošního roku

iPhone 17 Air se podle spekulací pyšní extrémně tenkým tělem o tloušťce pouhých 5,5 mm v nejtenčím místě, čímž překoná i 5,8 mm tenký Samsung Galaxy S25 Edge. Apple za tuto eleganci ovšem vybere daň v podobě mnoha významných kompromisů.

Jak jsme vás nedávno informovali, baterie má mít kapacitu pouhých 2 900 mAh, což je výrazně méně než u všech loňských modelů včetně základního iPhone 16 (ten má 3 561 mAh). Jihokorejská konkurence pak nabízí 3 900 mAh Telefon se navíc spokojí pouze s jedním 48Mpx zadním fotoaparátem, přičemž přední kamera údajně nabídne rozlišení 24 Mpx.

iphone 17 air barvy

Displej s úhlopříčkou 6,6 palce podle všeho doplní čipset A19 Pro se sníženým počtem GPU jader pro lepší energetickou efektivitu a 12 GB RAM. Model také jako první nasadí vlastní 5G modem Apple C1.

Základní iPhone 17 s vylepšeními pro všechny

Standardní iPhone 17 dostane větší 6,3palcový displej a poprvé nabídne technologii ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí a Always-On displej, které byly dosud vyhrazené Pro modelům.

apple keynote zari 2025 datum cas

Pod kapotou telefonu má tikat čipset A19 v doprovodu 8 GB RAM, na přední straně se pak máme setkat s vylepšenou 24Mpx selfie kamerou TrueDepth.

Pro modely s radikální změnou fotoaparátů

iPhone 17 Pro a Pro Max si zachovají velikosti displejů 6,3 a 6,9 palce, ale přinesou zásadní redesign zadních fotoaparátů. Namísto trojúhelníkového uspořádání nejspíš dostanou horizontální lištu přes celou šířku telefonu se třemi 48Mpx snímači (širokoúhlý, ultra širokoúhlý a teleobjektiv), s níž se stanou prakticky nepřehlédnutelnými.

iphone 17 pro oranzova barva render

Oba modely se spolehnou na plnohodnotný čipset A19 Pro s 12 GB RAM kvůli rozšířeným AI funkcím. Zajímavostí je údajný přechod z titanu na hliníkovou konstrukci a nové barevné varianty včetně oranžové.

Letos se zkrátka nudit nebudeme

Vypadá to, že letos se nudit nebudeme. Řada iPhone 17 by podle dosavadních spekulací a úniků mohla přinést dostatek hardwarových a designových změn na to, aby ji šlo označit za zajímavou. Apple bude mít ostatně co dělat, aby přesvědčil uživatele rozhodující se mezi koupí jablíčka a modelu z nové řady Pixel 10, která vůbec poprvé přinesla magnety.

Těšíte se na některý z nových iPhonů 17?

Zdroj: Apple

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
