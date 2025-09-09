Jablečná revoluce: Apple právě představil řadu iPhone 17, známe všechny novinky a české ceny! Hlavní stránka Zprávičky Apple před pár minutami odhalil řadu iPhone 17 včetně ultratenkého modelu Air Pro modely dostaly masivní upgrade baterií, kompletně nový design a vynikající fotosoustavu Základní model konečně dospěl – má 120Hz ProMotion a always-on displej Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.9.2025 20:12 4 komentáře 4 Před několika minutami skončila konference Apple „Awe dropping“, která přinesla nejvýznamnější redesign iPhonů od roku 2020. Zatímco loňská řada zklamala polovičatými novinkami, letošní generace konečně přináší to, po čem uživatelé volali – delší výdrž, radikální redesign a lepší fotoaparáty. Hlavní hvězdou se stal iPhone 17 Air s tloušťkou 5,5 mm, který dokazuje, že se Apple nebojí riskovat. Článek průběžně aktualizujeme… iPhone Air: experiment, který dává smysl iPhone 17 Pro: Apple konečně poslouchal Čipset A19 Pro: TSMC N3P a důraz na AI Fotoaparáty: 48Mpx revoluce a mechanická clona Základní iPhone 17: Konečně bez kompromisů Apple Watch a AirPods: Evoluce, ne revoluce Příslušenství: Konec FineWoven katastrofy Ceny: Překvapivě bez zdražení Verdikt: Apple je zpět ve formě iPhone Air: experiment, který dává smysl Kdybych měl shrnout iPhone Air (číslovka z tohoto modelu zmizela) jednou větou, bylo by to: Apple konečně pochopil, že ne každý chce v kapse těžítko. S tloušťkou 5,5 mm jde o nejtenčí iPhone všech dob. Apple však musel udělat kompromisy. Má jen jeden 48Mpx fotoaparát, u něhož nebyla specifikovaná velikost a trochu se bojím, že půjde o stejný senzor jako v iPhonu 16e, který je na poměry hlavních foťáků maličký (1/2.55″). OBJEDNAT IPHONE 17 AIR Baterie má kapacitu 3 149 mAh (firma kapacitu nikdy oficiálně nekomunikuje, ale právě o této kapacitě hovoří úniky už několik měsíců), ale díky efektivitě čipu A19 Pro a vlastnímu 5G modemu by to nemusela být taková tragédie. Apple tvrdí, že díky optimalizacím má Air celodenní výdrž a na webu uvádí 27 hodin přehrávání videa. Budete si k němu moci navíc relativně tenkou dokoupit MagSafe powerbanku. Největší překvapení? 12 GB RAM jako u Pro modelů. Apple očividně nechce, aby Air byl jen módní doplněk – má to být plnohodnotný vlajkový telefon pro ty, kdo preferují eleganci před hrubou silou. OLED displej s úhlopříčkou 6,5″ a 120Hz ProMotion je větší než u základního modelu. Vlastní 5G modem C1X je zajímavý tah – Apple se pomalu zbavuje závislosti na Qualcommu a v praxi si ho vyzkoušel už v iPhonu 16e. V praxi to znamená nižší spotřebu při mobilním připojení, i když chybí podpora mmWave (kterou v Evropě stejně nikdo nepoužívá). Model bude v prodeji v černé, bílé, světle modré a zlaté. iPhone 17 Pro: Apple konečně poslouchal Po dvou letech titanových experimentů se Apple vrací k hliníkovým rámečkům a vůbec poprvé je iPhone unibody – a je to dobře. Titan vypadal prémiově, ale byl zbytečně drahý a hlavně špatně odváděl teplo. Nový design s horizontálním fotomodulem přes celou šířku telefonu možná není tak ikonický jako trojúhelníkové uspořádání, ale má praktický důvod – uvnitř je víc místa pro nový systém chlazení. Odpařovací komora je něco, co Android telefony mají roky, ale Apple čekal až do loňska a letos svůj systém vylepšuje. OBJEDNAT IPHONE 17 PRO Baterie s kapacitou 4 252 mAh představuje 18,6% nárůst oproti iPhonu 16 Pro. V praxi to znamená, že menší Pro model konečně vydrží prakticky stejně dlouho jako loňský Pro Max. Letošní Pro Max s 5 088 mAh pak stanovuje nový rekord, jablečný gigant totiž nikdy nepředstavil telefon s baterií přesahující 5 000 mAh. Dynamic Island je menší – Apple zredukoval výřez o 15 %, což je na první pohled znát. Displeje mají stále 120Hz ProMotion a always-on režim, ale maximální jas vzrostl na 2 500 nitů při HDR obsahu (2 000 nitů při běžném používání). Čipset A19 Pro: TSMC N3P a důraz na AI Nový Apple A19 Pro je první čip vyrobený 3nm procesem TSMC N3P (druhá generace), který slibuje o 5% vyšší výkon a o 10% nižší spotřebu než N3E použitý u A18 Pro. CPU má stále 6 jader (2 výkonná Avalanche + 4 úsporná Blizzard). V prvních testech Geekbench 6 dosahuje A19 Pro na skóre přes 4 200 bodů v single-core a 11 000 v multi-core. GPU má 6 jader (základní A19 má 5) a podporuje hardwarový ray tracing druhé generace. Neural Engine má 20 jader (oproti 16 u A18) a zvládá 45 TOPS. Všechny modely mají LPDDR5X RAM – základní iPhone 17 má 8 GB, Air a Pro modely 12 GB. Je to poprvé, kdy Apple dává do základního modelu víc než 6 GB RAM. Fotoaparáty: 48Mpx revoluce a mechanická clona Apple označil letošní upgrade za „největší v historii“ – a popravdě, není daleko od pravdy. Všechny tři zadní objektivy Pro modelů mají 48 Mpx, což je u teleobjektivu čtyřnásobný skok. Co to znamená v praxi? Můžete cropovat do teleobjektivu a stále mít 12Mpx snímek, nebo fotit v plném rozlišení a v postprodukci si výřez upravit. Video je kapitola sama pro sebe. 4K při 120 fps v ProRes, dual-cam recording umožňuje nahrávat současně přední a zadní kamerou, přičemž oba streamy se ukládají jako samostatné soubory pro snadnější editaci. Stabilizace využívá kombinaci optické a elektronické, jak je zvykem. OBJEDNAT IPHONE 17 PRO Všechny modely včetně základního mají také novou 18Mpx selfie kameru – upgrade z 12 Mpx znamená ostřejší detaily a lepší výkon při slabém světle. Základní iPhone 17: Konečně bez kompromisů Největší upgrade základního modelu? 120Hz ProMotion displej. Po letech Apple přestal zákazníky trestat za to, že si nekoupí Pro model. Always-on displej, 1-120Hz adaptivní frekvence – všechno, co dřív bylo exkluzivní pro Pro, je teď konečně standard. Displej narostl na 6,3″ (stejně jako Pro), ale telefon je díky tenčím rámečkům jen o 2 mm vyšší než iPhone 16. Ceramic Shield třetí generace má o 50 % lepší odolnost proti prasknutí než předchozí verze. Apple tvrdí, že je to nejodolnější sklo na telefonu vůbec. Fotoaparáty zůstávají u osvědčené dvojice – 48Mpx hlavní (f/1.6) a 12Mpx ultraširoký snímač. Díky novému ISP v čipu A19 by ale měla být kvalita fotek o něco lepší. Apple Watch a AirPods: Evoluce, ne revoluce Apple Watch Series 11 je menší upgrade – rychlejší S11 čip, trochu lepší výdrž, 5G modem, monitorování krevního tlaku (které stejně v EU nebude při spuštění). Apple Watch SE 3. generace vycházejí z Apple Watch 7, mají poprvé Always-On a podporují bezdotyková gesta, podobně jako novější hodinky od Applu. Ultra 3 konečně dostává satelitní komunikaci pro SOS zprávy – Garmin to má roky, ale lepší pozdě než nikdy. Displej má o 3 % větší rozlišení díky tenčím rámečkům. Disponuje technologií LTPO 3.0, který má být šetrnější k baterii, Always-On bude ale také plynulejší. Mírně byla vylepšena také výdrž baterie, obecně jde ale také spíše o minoritní upgrade. AirPods Pro 3 jsou zajímavější – H3 čip slibuje 2x lepší ANC oproti Pro 2, nově se můžeme těšit také na živý překlad, ale vzhledem k tomu, že mobilní aplikace nepodporuje češtinu, bych její podporu vyloučil i u sluchátek. Nově Apple slibuje certifikaci IP58. Díky novým senzorům lze počítat také s měřením tepu při sportu, sluchátka jsou schopna rozpoznat až 50 různých režimů. Výdrž se posunula z 6 hodin na 8 hodin se zapnutým ANC a až 10 hodin při transparentním režimu. Příslušenství: Konec FineWoven katastrofy FineWoven pouzdra byla ostuda – škaredá, rychle se ničila, za vysokou cenu. TechWoven je mix polyesteru a recyklovaného nylonu, který vypadá jako prémiová látka, ale je odolný jako kůže. Všechna pouzdra mají očka pro poutko – Apple totiž prodává Crossbody Strap. Ano, popruh na telefon. Pro Air jsou speciální kryty – buď ultra tenký bumper, který přidává jen 0,8 mm, nebo Battery Case s 2 000 mAh, který prodlouží výdrž o 60 %. MagSafe nabíjení zrychlilo na 25W (z 15W), ale potřebujete nový adaptér. Qi2 funguje na 15W se starými nabíječkami. Ceny: Překvapivě bez zdražení Model 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Předobjednávky Prodej iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč – – 12. září 19. září iPhone 17 Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč – 12. září 19. září iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč – 12. září 19. září iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč 58 990 Kč 12. září 19. září Předobjednávky startují v pátek 12. září, první dodávky jsou plánovány na 19. září. Apple překvapivě nezdražil ani o korunu – spekulovalo se o navýšení o 50-100 dolarů. V Česku jsou ceny stejné jako loni. Řada iPhone 17 nemá 128GB verzi a začínáme na 256 GB. KOUPIT IPHONE 17 Verdikt: Apple je zpět ve formě Po letech nudných updatů Apple konečně dodal. iPhone Air je odvážný experiment, který ukazuje, že firma ještě umí riskovat. Pro modely řeší reálné problémy – výdrž, přehřívání, fotoaparáty. Základní model konečně není ořezaný – 120Hz displej měl přijít před třemi lety, ale lepší pozdě než nikdy. Největší otazník visí nad iPhone Air. Za 30 tisíc dostanete krásný telefon s kompromisy, nebo za 33 tisíc iPhone 17 Pro bez kompromisů. Vsadím se, že Air bude prodejní hit – design prodává, a Apple to ví. Pro fotografy a power usery je jasná volba Pro, pro zbytek záleží, jestli preferujete tenký telefon nebo velkou baterii. Co říkáte na nové iPhony? Zdroj: Apple konference O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 4 komentáře Vložit komentář Apple Apple iPhone 17 Air Apple iPhone 17 Pro Max iphone 17 Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Apple opouští ikonický design. iPhone 17 Pro bude od základu překopaný, inspiroval se Androidem Jakub Kárník 13.12.2024