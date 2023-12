Díváme se na Apple iPhone 16? Mrkněte na nákresy prototypů!

Představení nejnovější řady telefonů Apple proběhlo teprve před pár měsíci

Apple už ale nepochybně dávno testuje prototypy budoucích telefonů

Na internetu se objevily rendery, které zachycují Apple iPhone 16

Vzhled budoucí generace telefonů od společnosti Apple se samozřejmě ještě několikrát může změnit, výrazná změna designu se ale v roce 2024 neočekává, takže publikované snímky klidně mohou zachycovat současnou podobu prototypů.

Výrazná změna designu přední strany proběhne až v dalších letech, kdy Apple postupně umístí Face ID a přední fotoaparát do displeje, který následně nebude mít žádný výřez, průstřel ani ostrov. Dá se předpokládat, že stejnou technologii nabídnou také ostatní výrobci.

Ostatně fotoaparát v displeji není žádnou novinkou, Nubia jej u svých telefonů používá už několik let a nechybí ani u nejnovější herní řady RedMagic 9. Ale zpátky ke společnosti Apple – nedá se úplně očekávat, že by výrobce opustil rovné boky, které jsou pro telefony Apple charakteristické, překvapení může proběhnout především v oblasti fotoaparátů.

Vůbec by mi nevadilo, kdyby výrobce sáhl po nějakém odvážnějším řešení. Na druhou stranu, zákazníky nakonec stejně bude nejvíce zajímat samotná kvalita fotografií a nikoliv rozložení jednotlivých modulů na zádech telefonu. Na co jsme zapomněli? Samozřejmě na tlačítka, které se nachází na bocích telefonu. Celá řada iPhone 16 by měla nabídnout nové tlačítko, které bude sloužit jako spoušť fotoaparátu a bude mít ještě další funkce. Určitě jsem za, fyzická tlačítka výrazně zjednodušují ovládání telefonů a to nejenom těch s iOS! Apple možná také změní vzhled tlačítek pro ovládání hlasitosti, na obrázcích si můžete všimnout, že provedení se vždy lehce liší.

Jak bude vypadat Apple iPhone 16?

Zdroj: gsmarena