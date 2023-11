Základní iPhone prý dostane příští rok opět displej s 60Hz obnovovací frekvencí

Technologie ProMotion tedy bude opět výsadou dražších modelů Pro

Konkurence se může takovému přístupu jen smát

Řada iPhone 15 se podle mého názoru docela povedla. Nebo minimálně přináší užitečné změny, což se o loňských, potažmo předloňských modelech, úplně říct nedalo. Minimálně pokud se budeme bavit o těch základních. Letošní iPhone 15 je po všech stránkách důstojná vlajka. Až na jednu vlastnost. Má stále pouze 60Hz displej, což je vyloženě ostuda. Zákazníci pak často sáhnou po mnohem dražším Pro modelu pouze kvůli tomu, že vyžadují plynulý uživatelský zážitek. Byznys je to možná skvělý, ale už je to trochu na pováženou. A příští rok se na tom nebude prý nic měnit..

Aby bylo jasno – AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvenci dnes nabízejí Android mobily za pár tisíc. Například základní Redmi Note 12, který v Česku nestojí ani 4 tisíce. Co se výrobních nákladů týče, není nejmenší důvod k tomu, aby základní iPhone, jehož cenovka přesahuje 20 tisíc korun, tuto vlastnost neměl. Někteří výrobci dokonce vyšší obnovovací frekvenci jen softwarově uzamknou. Příkladem je třeba Pixel 6a, jehož displej fakticky podporuje 90 Hz, ale Google jej uzamkl na 60 Hz.

Nyní nám analytik Ross Young sdělil podrobnosti o panelech, které se budou nacházet v řadě iPhone 16. Základní Pro dostane 6,27palcový displej, Pro Max pak dokonce 6,87palcový panel. Oba dva samozřejmě typu LTPO se 120 Hz. Základní iPhone 16 má dostat 6,12 palce, větší verze Plus pak 6,69 palce, oba dva budou mít ale stále jen 60Hz obnovovací frekvenci. Vlastně to trochu ukazuje, jak Apple svým Pro modelům nevěří. Respektive se obává toho, že by mnozí sáhli po základním iPhonu, pokud by měl 120 Hz. Absence teleobjektivu, méně prémiové materiály, větší rámečky okolo displeje a USB-C by jistě dokázala spolknout velká část jablíčkářů, ale (z dnešního pohledu) trhaný zážitek z používání ne. Nejvíce si tím přitom podle mě škodí právě Apple.

Podíváme-li se na konkurenci, třeba ke Xiaomi nebo Samsungu, tam je přístup zcela odlišný. I základní vlajky mají většinou teleobjektiv a displej s vysokou obnovovací frekvencí je už několik let naprostým standardem. Samsung přitom letos dodal téměř 21 milionů kusů řady Galaxy S23, přičemž hned 9,83 milionů kusů tvoří Galaxy S23 Ultra, se 7,26 miliony následuje základní Galaxy S23 a nejmenší podíl má model Plus se 3,72 miliony kusy. Nejdražší model je tedy zároveň tím nejprodávanějším. A to i přestože ten nejlevnější nabízí 120 Hz.

Pokud by základní iPhone tuto vlastnost měl, mohl by z mého pohledu naopak oslovit i potenciální vlastníky Android vlajek, jejichž zrak je prostě už zvyklý na nějaký standard, ale zároveň nevyužijí všechny vlastnosti toho nejlepšího. Dovedu si docela dobře představit, že právě tohle je jeden z hlavních argumentů pro spoustu lidí, proč si základní iPhone nekoupit.

Koupili byste si iPhone s 60Hz displejem?

