iPhone 12 Mini zůstává jedním z nejkompaktnějších výkonných smartphonů na trhu

I po čtyřech letech nabízí solidní výkon, kvalitní fotoaparáty a aktuální iOS 18

Za cenu okolo 5-6 tisíc korun na bazarech představuje atraktivní volbu pro milovníky kompaktů

V době, kdy se smartphony neustále zvětšují a Samsung představuje ohebné telefony s displeji většími než některé tablety, existuje stále skupina uživatelů toužících po opravdu kompaktním zařízení. Ti mnohdy musí sáhnout po méně známých výrobcích, například Cubotu a jeho řadě King Kong Mini. Ta však svou výbavou extra nenadchne, fotoaparáty stojí za prd, výkon taky nic moc. Za svou cenu to rozhodně není špatný telefon, ale pokud chcete něco mnohem pokročilejšího…přejděte na druhý břeh! Ano, i na Svět Androida umíme ocenit kvalitu jablečných výrobků a sem tam pro vás i nějaký otestujeme. Mně se dostal do ruky iPhone 12 Mini a v tomto článku vám přiblížím, proč je to i v roce 2024 skvělá volba.

iPhone 12 se dostal na trh v roce 2020 a dodnes si pamatuju, jak jsem s zíral na (vlivem pandemie) první předem nahranou keynote. V moment představení modelu Mini mi spadla brada. Tou dobou jsem totiž extra nesledoval úniky kolem Applu a tak to bylo po dlouhé době jedno z těch zařízení, o němž jsem nevěděl půl roku dopředu. Na obrazovce se tedy objevilo něco, co vypadá jako normální iPhone 12, jenže… menší? A o hodně! Jen pro představu – iPhone 12 Mini je dokonce ještě menší než iPhone SE 2022 (a tedy i SE 2020, iPhone 8, iPhone 7 a tak dále).

Dejte si to! (čas 45:25):

Apple Event — October 13

Teď je rok 2024 a iPhone 12 Mini je stále tady. Ne jako novinka, ale jako zajímavá alternativa pro ty, kdo touží po kompaktním, ale stále výkonném smartphonu. A víte co? I po čtyřech letech má tenhle mrňous co nabídnout.

Kompaktní rozměry jako hlavní trumf

Začněme tím nejzřejmějším – velikostí. iPhone 12 Mini s rozměry 131,5 x 64,2 x 7,4 mm a hmotností pouhých 135 gramů působí i v dnešní době trochu jako zjevení. Pro srovnání, i ty nejmenší androidy současnosti, jako například Samsung Galaxy S24, jsou oproti němu citelně větší. iPhone 12 Mini je skutečně tak kompaktní, že se při prvním úchopu spolehlivě zasmějete, především pokud jste byli poslední měsíce a roky zvyklí na dnešní standard – tedy 6,2palcové nebo větší telefony.

iPhone 12 Mini vedle Pixelu 9 Pro. Jak by asi vypadalo srovnání s 9 Pro XL?

Výkon, který překvapí i v roce 2024

Navzdory svým kompaktním rozměrům skrývá iPhone 12 Mini pod kapotou pořádný výkon. Čipset A14 Bionic, který byl ve své době špičkou na trhu, si i po čtyřech letech drží vysoký standard. Pokud budeme počítat s aktuální bazarovou cenou, porazí s prstem v nose veškerou konkurenci. Při běžném používání, ať už jde o projíždění sociálních sítí, hraní her nebo multitasking, nenarazíte na žádné zásadní zpomalení nebo zadrhávání. S ním jsem se setkal jen při prvním setupování a stahování aplikací, kdy jsem telefon zároveň i nabíjel. Od té doby běží jako po másle.

Co je ještě působivější, je fakt, že iPhone 12 Mini bez problémů zvládá nejnovější iOS 18. Systém běží velmi svižně a plynule, což je důkaz kvalitní optimalizace ze strany Applu. V syntetických testech, má dokonce iPhone 12 Mini nezanedbatelně vyšší výkon než při uvedení. Na dnešní poměry může být limitující pouze 4GB RAM, avšak na operační paměť se nedívejte v porovnání s Androidy. Jablečný systém s ní totiž umí pracovat efektivněji a tak není problém mít otevřených 5-7 aplikací, mezi nimiž můžete plynule přepínat a neztratit obsah.

S velkou pravděpodobností se telefon dočká i iOS 19, možná i iOS 20. To znamená, že i když si pořídíte tento telefon v roce 2024, můžete počítat s aktualizacemi a podporou minimálně do roku 2025, ne-li déle.

Displej

Co displej jako takový? Ten je v mém konkrétním kousku měněný. K iPhonu jsem se totiž dostal tak, že mě kamarád poprosil o výměnu baterky, což jsem udělal. Jenže když jsem ho znovu zapnul, zjistil jsem, že jsem displej poškodil. Někdy stačí trocha nepozornosti a malé spoje poškodíte i maličkým plastovým trsátkem, jímž displej oddělujete od těla. Co dál? Buď jsem mu mohl displej vyměnit na mé náklady, nebo ho odkoupit. Nakonec jsme se dohodli na druhé variantě, za což jsem ve finále rád, protože bych si jinak neměl možnost Mini vyzkoušet. Jen dejte pozor, až budete příště prosit časově vytíženého redaktora, aby vám s něčím pomohl. Nedopadá to dobře. :)

Nicméně 5,4palcový OLED panel s rozlišením 2340 x 1080 pixelů poskytuje dostatečně ostrý a jasný obraz pro běžnou práci. Jas až 1200 nitů je na dnešní dobu průměr, ale pokud ho opět srovnám s konkurencí, nejde o propadák. Zaskočit může až 60Hz obnovovací frekvence. Za ní je ale Apple po právu vysmíván až dodnes, jelikož i základní iPhone 16 má takto pomalý displej. Obraz na iPhonu 12 Mini mi však paradoxně přijde krapet plynulejší než na iPhonu 16. Zřejmě je to dáno úhlopříčkou, oko si zvykne na nižší frekvenci u menšího displeje lépe, důkazem budiž chytré hodinky. Většina z nich má 60Hz panely, ale působí plynuleji než telefony s touto obnovovací frekvencí.

Baterie jako Achillova pata

Pokud má iPhone 12 Mini nějakou výraznou slabinu, je to bezpochyby výdrž baterie. S kapacitou pouhých 2227 mAh je to daň, kterou musíte zaplatit za kompaktní rozměry. Pro náročnější uživatele to může znamenat nutnost dobíjení i v průběhu dne. Nicméně, pokud nejste power user (což je vzhledem k celkové filozofii malých telefonů předpokládatelné) a využíváte telefon především pro běžnou komunikaci, občas zkontrolujete socky nebo si přečtete článek, tu a tam něco vyfotíte, měli byste bez problémů zvládnout celý den.

Pro ty, kteří by chtěli o něco lepší výdrž baterie, ale stále by rádi zůstali u kompaktního formátu, může být zajímavou alternativou iPhone 13 Mini. Ten nabízí nejen lepší výdrž, ale také vylepšené fotoaparáty a ještě delší softwarovou podporu. Samozřejmě za vyšší cenu, oproti 12 Mini si připlatíte

(v bazaru) minimálně 2 tisíce.

Digitální detox

Zde přichází zajímavý paradox. iPhone 12 Mini může být parťákem v boji proti digitálnímu přehlcení. Jasně, technicky vzato je to stále plnohodnotný smartphone. Můžete na něm hrát Call of Duty, scrollovat Instagramem nebo se dívat na YouTube. Ale ruku na srdce – bude to tak pohodlné jako na 6,7palcovém displeji? Ani náhodou.

A v tom je jeho kouzlo. iPhone 12 Mini vás zkrátka tolik neláká k tomu, abyste ho v každé volné chvíli vytáhli a ponořili se do nekonečného digitálního obsahu. Je to podobné, jako byste měli doma malou ledničku místo americké – pořád se najíte, ale nebudete mít tendenci ji při každém otevření vyplenit (to je možná nepatřičné přirovnání, já bych vyplenil i tu malou). Tenhle model vás tak podvědomě trochu nutí k digitálnímu detoxu. Ne tím, že by vám něco zakazoval nebo omezoval, ale tím, že konzumace obsahu na něm prostě není tak návyková.

Velká část z vás pravděpodobně bude považovat velikost za nevýhodu a ani já bych iPhone 12 Mini nechtěl se svým časem stráveným u obrazovky jako hlavní telefon, ale pro nás, časté konzumenty/tvůrce jakéhokoliv obsahu, malý iPhone není a nikdy nebyl. Je pro uživatele, kteří chtějí dostat skvělý uživatelský zážitek, kvalitní fotoaparáty (o nichž bude ještě krátce řeč) a spolehlivý operační systém v doopravdy malém těle.

Fotoaparát, který stále umí překvapit

V oblasti mobilní fotografie došlo za poslední čtyři roky k významnému pokroku, přesto iPhone 12 Mini stále drží krok s dobou. Jeho duální zadní fotoaparát s 12Mpx hlavním snímačem a 12Mpx širokoúhlým objektivem pořizuje fajn snímky, především za dobrých světelných podmínek. Silnou stránkou je konzistentnost barev mezi hlavním a širokoúhlým objektivem, což není samozřejmostí ani u novějších telefonů. V nočním režimu si iPhone 12 Mini vede také překvapivě dobře.

Video: Jak si vede ve fotoaparátech 4 roky starý iPhone a aktuální vyšší střední třída od Samsungu?

Samsung A55 vs iPhone 12 SPEED TEST & CAMERA Comparison | Zeibiz

I čtyři roky starý iPhone fotí mnohem lépe než dnešní nižší střední a střední třída a u videa to platí dvojnásob (nebo spíše čtyřnásob). Schopnost natáčet 4K video při 60 snímcích za sekundu na všech kamerách včetně selfie s vynikající stabilizací je něco, co mnoho současných telefonů střední třídy stále nedokáže nabídnout. Osobně bych iPhone 12 (Mini), co se kvality videa týče, srovnával s dnešními telefony s cenovkou okolo 15 tisíc. A občas zatopí (bohužel pro nás) i dražším a mnohem novějším modelům. Lepší videokameru za dané peníze nemáte šanci sehnat.

Konec éry Mini?

Je poněkud ironické, že v době, kdy mnozí uživatelé volají po menších telefonech, Apple se rozhodl ukončit výrobu Mini modelů ve prospěch větších variant Plus. To ale odráží obecný trend na trhu, kde jsou větší displeje stále žádanější pro konzumaci multimediálního obsahu a produktivitu. Můžeme říci, že je to do jisté míry i naše vina jako spotřebitelů. Přestože existovala hlasitá menšina volající po menších telefonech, prodejní čísla Mini nebyla dostatečně přesvědčivá. Tento fakt poukazuje na rozpor mezi tím, co lidé říkají, že chtějí, a tím, co skutečně kupují. Ale to je asi na jinou debatu.

Závěrem: Stále relevantní volba

iPhone 12 Mini zůstává i v roce 2024 relevantní volbou pro specifickou skupinu uživatelů. Jeho hlavními přednostmi jsou:

Skutečně kompaktní rozměry, které nemají na trhu konkurenci

Stále výkonný procesor A14 Bionic

Kvalitní fotoaparát, zejména pro video

Softwarová podpora

Atraktivní cena na bazarech

Samozřejmě, má i své nevýhody, především v podobě slabší výdrže baterie a menšího displeje, který nemusí vyhovovat všem. Pokud však hledáte opravdu malý telefon, který zvládne vše podstatné a nebude vás stát majlant, iPhone 12 Mini by měl být na vrcholu vašeho seznamu. No a jestliže přemýšlíte o vyzkoušení jablečného ekosystému, můžete rovnou přibalit i MacBook za necelé 4 tisíce…

