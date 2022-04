Tap, Tap: Jak ovládat mobil poklepáním na jeho zádech?

Zkusme si malý kvíz: Kolik už existuje druhů ovládání pro chytrý mobilní telefon? Na dotykový displej a hardwarová tlačítka by si vzpomněl určitě každý a hlasové příkazy nebudou moc pozadu. Našlo by se jistě i pár uživatelů systémů jako DeX, u kterých se připojuje i fyzická klávesnice a myš. Někdo by mohl připomenout také posílání instrukcí ze sluchátek či hodinek a nejzapálenější fanoušci techniky budou vědět třeba i o ovládání (a dokonce mluvení) očima nebo bezdotykových gestech rukou. Ale kdo z vás ví také o poklepání na zádech mobilu?

Zajímavá forma fyzického ovládání je dostupná všem moderním Android telefonům, které obsahují gyroskop a pohybový senzor. A to i přesto, že jde oficiálně o exkluzivní funkci pro telefony Google Pixel. Jak je to možné? Poděkovat můžeme komunitě XDA Developers (konkrétně uživateli Quinny899), která dokázala funkci přetavit do aplikace s názvem Tap, Tap.

Aplikace Tap, Tap: Ovládání mobilu poklepáním na zádech

Nástroj, který je volně ke stažení, nejprve uživatele provede úvodním nastavením. To zahrnuje v prvé řadě provedení testovacího poklepání a případná konfigurace citlivosti skrze posuvník či výběr přibližné velikosti mobilu. Najít správný cit pro klepání prsty chvíli trvá, ale správná intenzita i umístění se dají nalézt po pár minutách.

Citlivost Pokud budete mít při nastavování pocit, že telefon vůbec nereaguje, můžete zkusit zvýšit citlivost senzorů. Jakmile si ale prováděné gest zdokonalíte, je vhodné citlivost opět snížit, aby nedocházelo k mylně vyvolaným úkonům.

Jakmile uživatel projde vstupními úkony, může se pustit do konfigurace reakcí. K dispozici jsou základní dvě mechaniky – dvojité a trojité poklepání. Celý proces ale rozhodně nekončí jen tím, že by se k jednotlivému vstupu pouze přidělilo spuštění aplikace nebo třeba pořízení snímku obrazovky. Aplikace Tap, Tap nabízí pokročilé kombinace automatizací a podmínek. Je možné například nastavit otevírání fotoaparátu, které se ale provede pouze při rozsvíceném displeji a orientaci na šířku.

Současně je možné skrze tzv. brány (gates) nakonfigurovat, v jakých situacích má aplikace poklepání úplně ignorovat. Například při umístění telefonu v kapse nebo při otevřené softwarové klávesnici. Čím komplexnější podmínky a vazby si uživatel do aplikace nastaví, tím užitečnější pro něj ve výsledku bude. Poklepání pak totiž může nahradit procesy, které by jinak mohly vyžadovat několik zdlouhavějších tahů.

K čemu gesta poklepáním využijete?

