Aplikace Google brzy nabídne otevírání anonymních karet

V dubnu loňského roku přišel Google s novinkou, že zavádí oblíbený inkognito mód alias anonymní režim mimo jiné i do své základní vyhledávací aplikace. Má to ale háček. Vlastně spíš hák. Pokud se z obrazovky s výsledky vyhledávání prokliknete dál, otevře se vám za běžných podmínek nová karta v Google Chrome. A v tom je právě ta potíž. Jde o klasickou kartu prohlížeče, která standardně uchová informace o navštívení dané stránky v historii a také mezi cookies soubory. Americká firma teď přichází s řešením, které má tuto nedokonalost částečně odčinit. I když se nám líbí, je to jen malá záplata. Aplikace Google dopřeje svým uživatelům snazší procházení beze stop tím, že do nastavení přidá tlačítko pro otevírání anonymní karty prohlížeče Chrome.

Na novinku upozornilo pár uživatelů, kterým se nedávno zobrazila. Zdá se, že vývojáři zatím novou možnost testují u úzké skupiny lidí. Změna se týká nastavení pro přepnutí účtů, které se ukrývá pod profilovým obrázkem. Tam je aktuálně k dispozici možnost “Používat bez účtu”, což je dřívější a základní možnost pro vyhledávání bez ukládání dat. Pod touto položkou má nově přibýt možnost “Otevřít anonymní kartu”. Jde o proces, který jde běžně vyvolat i z jiných míst a nejde tedy o žádnou převratnou revoluci. Navíc to není úplně snadná cesta pro tak jednoduché kliknutí. Snaha se ale cení. Navíc tak trochu očekáváme, že se v tomto ohledu budou vývojáři dál snažit. U otevření anonymní karty z nastavení aplikace Google to může jen začít. Uvítali bychom pak i možnost otevírat inkognito prostředí přímo u zobrazených odkazů. Třeba podržením prstu nebo zvláštní ikonou. Jednou z možností je také otevírat automaticky anonymní karty v případě, kdy máme zvolenou právě možnost “Používat bez účtu”.

Uvítali byste přímé otevírání odkazů v anonymní kartě?

Zdroj: apolice