Jak jednoduše nainstalovat Google aplikace do Huawei telefonů? (návod)

To, že se budou muset Huawei a Honor telefony obejít bez Google aplikací víme již delší dobu. Je to jedna z hlavních nevýhod a na evropských a amerických trzích značka stále upadá, jelikož se nikdo nechce adaptovat na vlastní řešení od čínského giganta. Nyní se však objevila pro Huawei nadšence naděje. Objevila se totiž nová metoda, jak nainstalovat Google aplikace do Huawei telefonů.

Jak nainstalovat Google aplikace do Huawei?

Předem upozorňujeme, že se jedná o neoficiální metodu. Budete potřebovat aplikaci Chat Partner, která má velikost 147 MB. Po spuštění aplikace klepněte na tlačítko “Detect Device”, dále “Repair” a nakonec “Activate”. Následně je třeba restartovat telefon a poté byste měli mít Obchod Google Play nainstalován a plně funkční. Stačí se přihlásit ke svému Google účtu a pokračovat dále. Posledním krokem je pak odinstalace aplikace Chat Partner.

Jak jsme již řekli, jedná se o neoficiální způsob instalace Google služeb do telefonů Huawei a zatím není jasné, jak dlouho bude tato metoda fungovat. Pokud tedy disponujete nějakým novějším Huawei telefonem bez Google aplikací, rozhodně tuto metodu vyzkoušejte.

Zdroj: gsmarena.com