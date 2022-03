Jak do aplikace Gmail dostat Seznam mail či jinou schránku? (pro začátečníky)

Mobilní aplikace Gmail může, stejně jako spousta dalších univerzálních e-mailových klientů neboli správců pošty, posloužit nejen jako prostředník pro vyřizování pošty na adrese s koncovkou @gmail.com, ale také v kombinaci s téměř jakoukoli “cizí” adresou. Pokud jste tedy zvyklí používat například e-mail od Seznam.cz či jiných konkurenčních služeb a zároveň chcete využít to základní, co systém Android poskytuje, můžete provést efektivní propojení těchto dvou světů. Je to snadné.

Pokud jste tedy rovnou nezvolili jiného klienta než aplikaci Gmail (určitě existují i lepší možnosti, ale o tom tento návod není), pojďme si ukázat, jak se taková správa jiné e-mailové schránky nastavuje. Konkrétně na případu adresy s koncovkou @seznam.cz. Podobně můžete postupovat i v případě jiných schránek a také na počítači, nejen v mobilu.

Jestli jste nikdy takové propojení nedělali, tak vězte, že se vše potřebné provádí na straně nově nastavovaného prostředí, v tomto případě Gmail aplikace. Stačí znát adresu, heslo a patřičné informace o serverech pro posílání a přijímání pošty.

Propojení aplikace Gmail s “cizí” e-mailovou adresou

Otevřete aplikaci Gmail a menu pod profilovou fotografií Klepněte na Přidat další účet Pokud nevidíte požadovaný typ schránky v nabídce, klepněte na Jiný Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete do aplikace propojit

V následujících krocích můžete vyzkoušet automatické nastavení a klepnout na tlačítko Další, pro jistotu je ale vhodné otevřít Ruční nastavení a projít si jednotlivé hodnoty. Ty pro nastavení e-mailu od Seznamu najdete na jeho návodném webu. Pokud využíváte schránku jinde, i tam byste měli být schopní podobný návod najít.

Klepněte na Ruční nastavení Vyberte možnost IMAP Zadejte heslo ke schránce Zkontrolujte adresu serveru příchozí pošty Zkontrolujte adresu serveru odchozí pošty Nastavte si periodu synchronizace a typ upozorňování

Hotovo. Od této chvíle můžete skrze aplikaci Gmail posílat i přijímat zprávy z nebo do schránky třetí strany. I pro tuto schránku pak můžete použít běžný widget na plochu nebo provádět téměř všechna nastavení jako u Gmailu.

