Společnost ASUS plánuje již 13. dubna vypustit na trh novou generaci svého herního telefonu ROG Phone 7 a právě jeden z modelů se nyní objevil v benchmarku AnTuTu a vytvořil nový rekord. Aktuální řadu jsme pro vás před nějakým časem recenzovali, takže pokud vás herní telefony alespoň trochu zajímají, rozhodně doporučujeme její přečtení.

V benchmarku Geekbench se v minulosti objevilo několik jiných modelů s označením AI2205_B, AI2205_C a AI2205_D, přičemž poslední zřejmě označuje Ultimate variantu. Všechny tři varianty mají pod kapotou čipset Snapdragon 8 Gen2 a nyní se objevil i v AnTuTu, kde si vysloužil skóre 1 346 106 bodů. Tato konkrétní varianta disponovala 16 GB RAM typu LPDDR5X a 512GB úložištěm UFS 4.0. Co se týče dalších specifikací, telefon by měl disponovat 6,78palcovým AMOLED E4 panelem od Samsungu s Full HD rozlišením a až 165Hz obnovovací frekvencí, výdrž by pak měla dostat na starost 6000mAh baterie s podporou 65W nabíjení.

Zdroj: GSMArena