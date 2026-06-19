Powerbanky prý za pár let vymřou. Tvrdí to šéf Ankeru, který je sám vyrábí Hlavní stránka Zprávičky Zakladatel a šéf Ankeru Steven Yang prohlásil, že powerbanky můžou za pár let úplně vymřít Přirovnal je k MP3 přehrávačům nebo CD – tedy elektronice, která časem zmizela z trhu Žádný technický důvod ale nepřidal, opírá se jen o krátkou životnost spotřební elektroniky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Skoro každý má dnes doma aspoň jednu powerbanku, a často i pár starších, co se válejí v šuplíku. Jenže právě jejich největší výrobce naznačuje, že tahle éra se pomalu chýlí ke konci. Steven Yang, zakladatel a šéf značky Anker, míní, že powerbanky můžou do pár let vymřít stejně, jako z trhu zmizely MP3 přehrávače nebo CD. Proč to říká zrovna člověk, který je prodává Šéf Ankeru svůj odhad nepostavil na nějaké nové technologii – třeba že telefony brzy vydrží týden nebo se budou nabíjet za pár vteřin. Vychází z prostého pozorování: spotřební elektronika má krátký život. Mezi prvním nákupem a chvílí, kdy se produkt přestane prodávat, podle něj uplyne obvykle jen zhruba deset let. A powerbanky se podle něj nikdy nestanou kategorií za stovky miliard. Jako příklad uvedl MP3 přehrávače, kazeťáky i CD přehrávače – věci, které kdysi vlastnil skoro každý a dnes je v běžném obchodě nekoupíte. Stojí za to zdůraznit, že žádný konkrétní technický spouštěč Steven Yang nejmenoval. Jeho úvaha stojí čistě na tom, jak rychle se generace spotřebičů střídají. Powerbanky už Anker neživí jako dřív Ta slova navíc nepadla od někoho, komu by byl obor lhostejný. Anker loni utržil zhruba 30,5 miliardy jüanů, meziročně o 23 procent víc, a nabíjení a ukládání energie tvořilo zhruba polovinu těchto tržeb. Klasické powerbanky už ale nejsou hlavním tahounem byznysu. Přenosná elektrárna Anker je teď o 11 tisíc levnější. Má kapacitu 1536 Wh a nabízí výkon až 2400 W Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Firma zároveň přiznala, že to s nimi přehnala. Jen v roce 2024 měla v nabídce kolem stovky různých modelů powerbank, což se podepsalo na kvalitě. Výrobce proto plánuje počet modelů osekat zhruba o polovinu až dvě třetiny. Než ale powerbanky pošleme do důchodu, hodí se dodat, že jde o úvahu jednoho šéfa, ne o ohlášený konec výroby. Dokud telefony nevydrží na jedno nabití klidně několik dní nebo dokud nebude rychlá nabíječka opravdu na každém rohu, zůstane záložní baterie v batohu nejspíš pořád užitečná. Věřili byste, že powerbanky za pár let opravdu zmizí z našich tašek? Zdroje: ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář anker baterie powerbanky PŘÍSLUŠENSTVÍ Mohlo by vás zajímat Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1.2025 Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci Libor Foltýnek 13.12.2024 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1.2025 Google radí, jak prodloužit výdrž baterie. Nepřináší nic převratného Libor Foltýnek 31.12.2024 Tchibo prodává nabíjecí baterie, které na to jdou od lesa a jsou dokonce v akci Libor Foltýnek 25.9.2024